La companyia blanenca mjn-neuro ha estat una de les empreses emergents beneficiàries del programa Start-up Amplifier Instrument de l’EIT Health, una xarxa formada per innovadors en matèria de salut que compta amb el suport de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), organisme de la Unió Europea.

Amb aquest ajut europeu de 2,76 milions d’euros, mjn-neuro pretén endinsar-se al mercat europeu amb el dispositiu mjn-SERAS, el primer producte a nivell mundial capaç d’avisar amb antelació d’una crisi d’epilèpsia. L’any passat van llançar el producte a Espanya i ja disposen de diversos acords al Regne Unit i els Països Baixos.

«Després del nostre llançament inicial a Espanya, volem continuar treballant per fer arribar el nostre producte a tothom que ho necessiti i millorar la seva qualitat de vida a Europa», afirma David Blánquez, CEO de mjn-neuro. «Agraïm el suport d’EIT Health i la Comissió Europea que, a través del programa Start-up Amplifier Instrument, ens permetrà executar un assaig clínic europeu i establir contacte i acords amb empreses i hospitals de prestigi del panorama europeu per estendre el nostre dispositiu a altres mercats».

L’objectiu d’aquests fons és ajudar la companyia seleccionada a ampliar-ne la presència al mercat europeu de forma ràpida i decisiva a través de la col·laboració amb diferents patrocinadors, com a socis corporatius, organitzacions de recerca, universitats i proveïdors europeus d’àmbit global.

Per ajudar a mjn-neuro a assolir els seus objectius, el projecte permetrà consolidar la validació clínica a través d’un assaig clínic multicèntric internacional amb Oxford University Hospital NHS Foundation Trust (Regne Unit), Goethe-University Hospital Frankfurt (Alemanya), Clínica Universitat de Navarra (Espanya) i Synaptia (Espanya). Aquest assaig clínic es realitzarà a l’entorn real del pacient, en la seva vida quotidiana i fora de l’hospital.

Col·laboració internacional

Per perfeccionar la tecnologia i el disseny del dispositiu mjn-neuro comptarà amb DKV Salut i Medtronic com a empreses referents en aquest sector i finalment, els aspectes de negoci, reemborsament i comunicació de la companyia seran executats per Medical Valley (Alemanya), IESE Business School (Espanya), Biocat (Espanya) i Oxford University Hospital NHS Foundation Trust (Regne Unit). L’estudi clínic plantejat en aquest projecte no només mesurarà els aspectes clínics de la malaltia, sinó també els aspectes mentals i socials dels pacients amb epilèpsia refractària, com l’estrès, la depressió i la qualitat de vida.

Des de la seva constitució, el 2014, mjn-neuro ha aconseguit tres rondes de finançament d’1,6 milions d’euros i diverses subvencions. Durant aquests anys ha pogut desenvolupar el producte, començar la comercialització i tenir el primer feedback per poder acabar amb millores en el producte i començar la internacionalització de mjn-SERAS.