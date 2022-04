El presumpte autor del doble crim de Lloret de Mar, Sergey V. Protosenya era un milionari rus i un dels membres d'estacats del consell de l'empresa Novatek, la companyia gasística privada més important de Rússia. Estava vinculat a la companyia des de feina dues dècades, en les quals va passar per diferents càrrecs. Fa una dècada, mitjans russos calculaven que la fortuna de Sergey V. Prosenya era d’uns 440 milions de dòlars.

Ell i la seva família passaven temporades a la casa de la urbanització dels Pinars de Lloret amb la seva dona Natalia i els seus dos fills. Estaven empadronats a la població i feia anys que tenien aquesta casa. La família no tenia gairebé relació amb els veïns de la zona on havia passat segurament les últimes vacances de Setmana Santa: en aquest cas eren la filla i el matrimoni. Aquesta família portava una vida de luxe amb temporades a Moscou, França, Catalunya i Xipre, on tenien casa. Un nivell alt de vida que com es pot veure en els seus perfils de les xarxes socials passava per la pràctica del golf, vacances, i actes culturals. Per moure’s també en aquesta ambient de luxe, la família comptava amb vehicles d’alta gamma.

Protosenya, que es va suïcidar després de matar la dona i la seva filla, va tenir una carrera en clar ascens en el món financer i per últim, a l’empresa de gas Novatek. Graduat l’any 1991 en enginyeria i economia en una universitat de Moscou i posteriorment, va entrar com a cap de comptabilitat i cap adjunt en el banc Uzinbank de la capital russa. L’any 1993 va canviar de feina i va ingressar de cap adjunt en un altre banc rus i entre els 1995 i 1997 va ocupar el càrrec de sotsdirector d’una altra empresa financera -Novafininvest-.

El 2002 va aterrar a l’empresa Novatek. En aquesta companyia gasística va començar essent el cap de comptabilitat, càrrec que va ocupar fins al 2014. A partir de llavors va fer el salt cap a una de les vicepresidències. A més era un important accionista individual de la companyia, la qual cosa li reportava importants ingressos en dividends.

A banda de la seva carrera empresarial, el presumpte homicida va ser guardonat per la seva contribució amb el certificat d’honor del Ministeri d’Energia de la Federació Russa.