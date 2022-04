Santa Coloma de Farners serà l’epicentre del bandolerisme català entre aquest dissabte dia 23 d’abril i el 19 de juny. Durant dos mesos s’han programat diferents activitats que recordaran el popular bandoler català Joan de Serrallonga, com una exposició a la Casa de la Paraula que mostra tota la riquesa cultural que s’ha creat al seu voltant i la celebració dels 25 anys de la Ruta d’en Serrallonga.

La inauguració de l’exposició “Tresors d’en Serrallonga” tindrà lloc aquest dissabte 23 d’abril a les 12 del migdia a la Casa de la Paraula i anirà precedida d’una cercavila amb els Trabucaires d’en Serrallonga. Es tracta d’una exposició formada a partir de la col·lecció que el divulgador, escriptor i dibuixant Ricard Dilmé ha aplegat sobre el món cultural i creatiu que ha envoltat al llarg dels segles el bandoler Joan Sala i Ferrer, conegut com a Joan de Serrallonga (Viladrau, Osona, 1594 - Barcelona, 1634).

L’exposició repassa la història i la llegenda del personatge, que ha transitat pel món cultural i artístic, ha estat investigat pels historiadors i ha protagonitzat músiques i balls. En la mostra, els visitants trobaran la col·lecció més completa existent al voltant de la figura del bandoler: obres teatrals del segle XVIII, literatura de canya i cordill, llibres d’història, novel·les, peces teatrals, còmics i cromos de xocolata, teatres de paper, discs, cartells de pel·lícules, contes per als més petits, il·lustracions i quadres, entre altres.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Mireia Mitjavila, explica que “estem molt contents d’acollir l’exposició més extensa que s’ha fet mai sobre la figura de Serrallonga. Comptarem amb la visió des de diferents bandes. A Santa Coloma es va produir l’esclat de la Revolta dels Segadors, el 1640, i el bandolerisme i Joan de Serrallonga havia format part de l’espai socioeconòmic d’aquella època”.

El recorregut començarà amb documents històrics del segle XVII, contemporanis del bandoler, i finalitzarà amb les darreres il·lustracions fetes enguany, a partir d’itineraris per llocs on va transitar la quadrilla de bandolers de les Guilleries. Ricard Dilmé explica que “l’objectiu és que els visitants es puguin adonar de la importància que ha tingut Serrallonga a partir del gran corpus creatiu que ha inspirat. A banda de voler ser una exposició divulgativa i inspiradora, també vol ser dinàmica. I per això hem preparat molts actes paral·lels durant els dos mesos al voltant de la figura del bandoler”.

Els altres actes consistiran en un taller per aprendre a dibuixar el bandoler; tres sessions de cinema amb la pel·lícula de 1948, la sèrie de TV3 i un making off en el qual hi participarà el director Esteve Rovira; una conferència sobre les llegendes del bandoler a càrrec del folklorista Xavier Roviró; una conferència cantada sobre la música dels bandolers, la presentació del nou llibre d'en Miquel Borrell dedicat al bandoler i una excursió guiada al mas Serrallonga de Querós. Dilmé afegeix que “els amants del territori i de la vinculació d’aquest amb en Serrallonga i el bandolerisme tenen una cita imprescindible. Els més curiosos hi descobriran l’immens món que ha inspirat el bandoler i hi trobaran sorpreses inesperades”.

Conferència i rutes del CE Farners

El Centre Excursionista Farners va crear fa més de 25 anys el camí de gran recorregut GR 178, la Ruta d’en Serrallonga, que connecta Santa Coloma amb la casa de Serrallonga a Querós. Durant tot aquest temps s’ha organitzat anualment la caminada popular que ha passat per tots els indrets que va trepitjar el bandoler, amb molt d’èxit de públic. El 2020 s’havia de celebrar la 25a edició, però no va ser possible a causa de la pandèmia. Per aquest motiu el Centre Excursionista ha decidit celebrar-ho enguany i fer-ho amb moltes activitats diferents.

La primera consistirà en una conferència el 6 de maig, en la qual es farà un repàs a les diferents edicions, es presentaran les propostes d’enguany i es farà un homenatge post mortem als membres del centre que van ser les ànimes de la creació de la ruta: Francesc Pla, Xavier Masó i l’Herminio.

La ruta d’enguany s’ha dividit en tres. El 4 de juny s’organitzarà la ruta anual, que passarà per territori del Collsacabra, des de Vidrà fins a Sant Privat d’en Bas. L’arribada a Santa Coloma, al vespre, es farà acompanyats dels Trabucaires d’en Serrallonga i tot seguit es farà un sopar popular. A la mateixa nit hi haurà la representació del tradicional Ball d’en Serrallonga a càrrec de la colla de Vilafranca del Penedès.

El 9 de juliol s’organitzarà la “Ruta de la fugida”, consistent en creuar la frontera, com feia en Serrallonga, des de Vallter fins el poble de Nyer, pels grans paisatges del Pirineu i els congostos de Nyer. I el 8 d’octubre es realitzarà la “Ruta de la captura” (ruta nocturna i una castanyada), que recordarà la nit que van atrapar en Serrallonga pels entorns de Castanyet.