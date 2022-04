La consellera d'Igualat i Feminismes, Tània Verge, ha expressat el seu rebuig al crim de Lloret de Mar, on un home va matar la dona i la filla dimarts abans de suïcidar-se, segons apunten les primeres investigacions policials. "Estem profundament colpides per aquest doble feminicidi", ha afirmat Verge en declaracions als mitjans des de Brussel·les. La consellera d'Igualtat ha confirmat que es tracta d'un feminicidi, però no ha volgut donar detalls sobre el cas perquè la investigació està "en curs" i pel dret a la intimitat de les víctimes i els seus familiars. Verge ha recordat que aquest any ja s'han produït almenys sis feminicidis: "Són dades intolerables, no serem un país democràtic fins que no erradiquem les violències masclistes".

Des del departament d'Igualtat prometen posar "tots els esforços" per afrontar aquest "problema polític de primer ordre". Des de la delegació del Govern davant la Unió Europea, Verge ha participat en un minut de silenci per les víctimes del crim de Lloret.