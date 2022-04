L’Ajuntament de Blanes ha posat en marxa el SLO Jove, un recurs del Servei Local d’Ocupació que permetrà acompanyar els i les joves en el procés de recerca de feina. A la Nau4 Espai Jove, on s’ubicarà el servei, s’habilitarà un espai on poder trobar les últimes ofertes de la Borsa de Treball, així com ordinadors i connexió a internet per buscar feina de forma activa.

El SLO Jove -especialment adreçat a un dels col·lectius a qui els costa poder trobar la seva primera feina- ha programat ara unes sessions d’inscripcions que es faran de manera presencial i grupal, estructurades en dues jornades. El primer itinerari es farà la setmana vinent (el dimecres 27 i el dijous 28 d’abril a la tarda, de 17:30 a 19:30 h) i es repetirà un cop al mes. Al llarg de dos dies s’explicarà què és el SLO i com funciona, així com la manera en què cal apuntar-se a les ofertes de treball. D’igual manera, s’explicarà com descobrir els objectius professionals, les tècniques de recerca de feina i com fer un Currículum Vitae, així com el procés de selecció per competències. Un cop completat aquest procés al SLO Jove, totes les persones inscrites al programa disposaran d’un acompanyament en l’itinerari ocupacional propi. També tindran accés a un Espai de Recerca de Feina i a la Bossa de Treball per poder trobar l’oferta que més s’escaigui al determinat perfil personal. Per participar de les jornades, cal inscriure’s prèviament. Es pot fer per internet o omplint el formulari presencialment al Departament de Promoció de la Ciutat, a l’Avinguda de l’Estació 43, o bé al Punt d’Informació Juvenil, al Carrer Ample 11.