El Consell Comarcal de la Selva ha executat aquest 2022 89,57 hectàrees de franges perimetrals per prevenir incendis forestals de vuit municipis de la comarca. Es tracta d'un servei que ofereix el Consell Comarcal des del 2018 per tal d'ajudar als municipis a complir amb la normativa de prevenció d'incendis.

A més, l'ens comarcal també s'encarrega de gestionar que els propietaris privats de finques forestals de tretze municipis tinguin les parcel·les netes per evitar que en cas que hi hagi un foc, les flames es propaguin amb facilitat. Actualment, el consell controla 8.048 finques i de totes elles, hi ha 568 propietaris que han encarregat al consell comarcal que s'encarregui de netejar-les de forma subsidiària.

El 2018 el Consell Comarcal de la Selva estrenava un servei de gestió forestal destinat a privats i ajuntaments amb l'objectiu de complir amb la normativa catalana de prevenció d'incendis. Aquest servei es basa en què els consistoris de la comarca deleguen al consell el control de les finques i les accions que s'han de fer. A més, també ofereixen als propietaris privats la neteja forestal a un preu reduït per facilitar que aquests compleixen amb la llei.

A dia d'avui, el Consell Comarcal de la Selva ja gestiona les franges perimetrals tretze municipis. Es tracta d'Anglès, Breda, la Cellera de Ter, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Massanes, Riudarene, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils, Tossa de Mar i Vilobí d'Onyar. Aquests vuit municipis que deleguen l'execució de les franges suposa que l'ens comarcal s'encarregui de netejar 89,57 hectàrees.

En paral·lel, el consell també s'encarrega de controlar que els propietaris de finques forestals compleixin amb la normativa en tretze municipis de la Selva. El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha anunciat que actualment controlen 8.048 parcel·les per garantir que es compleix amb la normativa i que estan netes per evitar incendis forestals.

El consell neteja 568 parcel·les privades

Quan es fa la inspecció de les parcel·les, el consell ofereix als propietaris que no han complert amb la normativa si volen que el mateix ens comarcal s'encarregui d'aquestes tasques. El conseller comarcal encarregat de la prevenció d'incendis, Francisco Pastor, ha destacat que actualment ja hi ha 568 propietaris que han delegat aquest servei al consell comarcal. Balliu ha remarcat que ofereixen un preu "molt assequible" perquè ells fan "licitacions molt grans" i això permet aconseguir un preu més competitiu que un propietari que encarregui la gestió forestal a títol individual.

De tota manera, des del 2018 s'han detectat 1.548 incompliments de la normativa. Francisco Pastor ha explicat que en aquests casos, s'anuncia als propietaris que cal netejar les finques o sinó rebran una sanció. També aprofiten per recordar que el mateix Consell Comarcal pot fer les tasques de neteja. Pastor ha remarcat que l'objectiu principal és "garantir la seguretat" en cas d'incendi forestal i no pas sancionar la gent.

Tres de cada quatre incompliments es reverteixen

Això fa que aconsegueixin que "gairebé tres de cada quatre" incompliments acabin revertint la situació i els privats acabin executant les neteges corresponents. En una segona inspecció, si els tècnics detecten que no es compleix amb la normativa per segona vegada, comença el procés sancionador. Si aquestes sancions es repeteixen, al final el Consell Comarcal de la Selva actua de manera forçosa. Aquest 2022 es faran les primeres actuacions forçoses en parcel·les privades de propietaris que incompleixen la normativa des del 2018.

Per altra banda, el Consell Comarcal de la Selva també s'encarrega de fer campanyes de comunicació i pedagogia sobre la normativa de prevenció d'incendis. El motiu és que en alguns casos, els propietaris ja cuiden les finques i tenen "una falsa sensació de seguretat", segons afirmava el conseller comarcal de Prevenció d'Incendis. Pastor ha diferenciat que "una cosa és cuidar la parcel·la i l'altra, complir la normativa". En aquest sentit, ha recordat que hi ha requisits tècnics per evitar la propagació de les flames que "no sempre coincideixen amb motius estètics".

Una comarca amb moltes urbanitzacions

El president de l'ens comarcal, Salvador Balliu, ha recordat que la implementació d'aquest servei va ser complexa perquè la Selva compta amb molta extensió forestal i també hi ha molts nuclis urbans i urbanitzacions. Controlar que tots els nuclis i urbanitzacions complissin amb la normativa representava un repte molt gran per als municipis, segons el president.

De fet, la creació d'aquest servei va sorgir arran d'un consell d'alcaldes. En aquell moment, des de Maçanet de la Selva van assegurar que no eren capaços de complir amb la normativa amb els mitjans que disposava un municipi tant petit com el seu. Com Maçanet, altres consistoris van coincidir en aquesta dificultat i van encarregar al Consell Comarcal de la Selva d'ajudar-los. Arran d'aquesta preocupació es va crear aquest servei que va començar a funcionar el 2018.