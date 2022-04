El cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, el comissari Josep Milan, ha afirmat que, en aquest punt de la investigació, no hi ha cap indici que apunti a la màfia russa darrere del crim de Lloret de Mar (Selva). Milan ha remarcat que la principal hipòtesi dels investigadors continua sent que l'home de 55 anys va matar la dona de 53 i la filla de 18 i, després, es va suïcidar penjant-se d'una barana del jardí. El comissari concreta que els mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se centren en les proves recopilades a l'escena del crim i en la declaració de testimonis i que, ara per ara, no han localitzat res que apunti cap a una altra possible línia d'investigació i ho atribueix a "especulacions" d'alguns mitjans.

Els Mossos han celebrat el Dia de les Esquadres a la regió policial de Girona aquest dijous. Durant la seva intervenció, el comissari Josep Milan ha repassat la feina feta durant els darrers 25 anys i, entre les xifres que ha exposat, hi ha la del nombre de víctimes mortals de la violència masclista a la demarcació, que se situa en 47. Milan hi compta, també, la mare i la filla trobades mortes en una casa de la urbanització Els Pinars de Lloret de Mar aquest dimarts a la tarda. Natalia: La víctima mortal 1.138 per violència de gènere a Espanya Milan ha exposat que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona continua treballant en el cas, recopilant i analitzant proves i, també, prenent declaració a l'entorn familiar. El comissari ha refermat que "tot apunta" a la hipòtesi principal dels investigadors, que és que l'home va atacar la seva dona i la seva filla amb una destral i un ganivet mentre dormien i que, després, es va treure la vida penjant-se d'una barana al jardí de la casa. Així, el cap dels Mossos a les comarques gironines descarta que, en aquest punt, hagi sortit cap indici que apunti a una altra hipòtesi o línia d'investigació. "Ara estem centrats en resoldre això, ja veurem si surt alguna altra línia", ha apuntat. El comissari creu que la sospita de vincles amb la màfia russa són "especulacions" que no estan apuntalades amb les proves recopilades fins al moment. "Nosaltres ens centrem en el que trobem, i els investigadors expliquen que això és el que hi ha al domicili", ha afegit. Una vida de luxe: L'assassí de Lloret de Mar, un milionari dedicat al negoci del gas Segons fonts properes al cas, a la casa no hi havia cap accés forçat ni cap indici que indiqués la presència de més persones al xalet en el moment dels fets. Els investigadors estan pendents de rebre els resultats de les autòpsies que els forenses han fet als tres cossos i de fer el buidatge dels telèfons de la família localitzats a la casa. Va ser un altre fill de la parella, que en aquell moment era a França, qui va donar la veu d'alerta el dimarts perquè intentava contactar amb la seva família però no ho aconseguia. Hi havia pogut parlar el vespre abans. Per això, els Mossos situen els fets la nit de dilluns a dimarts. La família, d'origen rus i amb alt poder adquisitiu, passava temporades a la casa de Lloret de Mar. Els veïns de les cases veïnes van explicar que no havien sentit cap fressa estranya i que tampoc era una família conflictiva a la urbanització.