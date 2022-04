Lloret de Mar acollirà demà una nova edició de l’esdeveniment cicloturista Gran Fondo Lloret Costa Brava. La prova ofereix novament dos recorreguts circulars i dues distàncies que s’adapten a diferents nivells d’exigència: una de 90 quilòmetres de distància, amb 1.400 metres de desnivell i quatre ports de muntanya, que sortirà i tornarà a Lloret passant per Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Tossa, tornant per la carretera estrella de la zona; i la gran fons, de 160 quilòmetres, amb 2.700 metres de desnivell i un recorregut molt més exigent. En aquest cas, passarà per set ports de muntanya que travessarà els municipis de Caldes de Malavella, Girona, la Bisbal d’Empordà, Calonge, Sant Feliu de Guíxols i Tossa, amb tornada a Lloret de Mar tot vorejant el litoral.