El Teatre Municipal de Palafrugell va acollir ahir l’acte de lliurament de la 37a edició del Premi Escolar Josep Sagrera i Corominas. En total, el certamen va premiar 6 treballs creats per alumnes de 6è de Primària dels centres educatius del municipi, 8 realitzats per d’alumnes de 4t d’ESO i 2, per estudiants de 2n de Batxillerat. Enguany hi ha hagut 33 treballs finalistes en la categoria de 6è de Primària, 15 a la de 4t d’ESO i 4, a la de 2n de Batxillerat. El concurs està convocat per l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell i té com a finalitat que els alumnes duguin a terme un treball de recerca sobre un tema o un personatge relacionat amb el municipi.