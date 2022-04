L’Ajuntament de Lloret de Mar reformarà de forma integral el Mercat Municipal. L’actuació s’ha pressupostat en 2.567.265 euros, uns fons que provenen dels prop de set milions dels Next Generation que Europa ha concedit a Lloret de Mar aquest 2022. Està previst que les obres comencin l’any que ve i s’allarguin dos anys. Mentrestant, els set paradistes que hi queden temen per la seva continuïtat. I és que mentre durin els treballs, es queden sense espai on seguir amb l’activitat comercial diària i tampoc se’ls assegura obtenir una parada al futur mercat.

Des que el 2014 es va acabar la concessió que els paradistes tenien per un període de 25 anys, les instal·lacions del mercat han anat en detriment i el nombre de parades ha disminuït fins a quedar-hi només set botiguers. «L’han deixat caure; des que se’ns va acabar la concessió no ens han permès renovar-la ni cap més obertura. Només hi ha hagut tancaments», explica Antònia Castro, que hi té la peixateria des que es va inaugurar el mercat.

Els set paradistes estan d’acord que s’arregli l’equipament perquè «està brut i vell», però demanen que se’ls proporcioni una alternativa mentre durin les obres. «No ens proporcionen cap espai per continuar amb l’activitat aquests dos anys», detalla Julián Garcia, que hi té la xarcuteria. I afegeix: «Hem demanat que ens posin una carpa a fora, però ens diuen que no i ens proposen buscar-nos un local».

Tanmateix, aquesta no és una alternativa que contemplin perquè tots tenen al voltant de 60 anys. «No ens queda tant per jubilar-nos i no ens surt a compte muntar una botiga perquè no amortitzarem la inversió que requereix», detalla Esther González, propietària de la carnisseria. A més, la paradista sentencia: «Si cadascú posa la seva botiga, Lloret es queda sense mercat». Per aquest motiu, expliquen que tenen la voluntat que els reubiquin a tots junts.

El 2016, quan es començava a plantejar la reforma d’aquest edifici inaugurat el 1982, l’aleshores regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, va assegurar que els paradistes tindrien l’opció de seguir-hi. Una premissa que sembla que no s’estaria respectant.

El futur mercat

Per planificar com seria el futur mercat, l’Ajuntament de Lloret va encarregar un estudi a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Aquest va concloure que hi poden haver un màxim de 18 parades perquè tots puguin fer-hi negoci. En la redacció de l’avantprojecte, l’Ajuntament ho ha reduït a 14, més una àrea reservada d’uns 400 metres quadrats perquè s’hi instal·li un petit supermercat. «No volem que s’hi posi una gran superfície, pensem més en un estil Veritas o Casa Ametller», va explicar la segona tinenta d’alcalde, Lara Torres.

També està previst reservar un espai diàfan al primer pis per a ubicar-hi una aula gastronòmica on es facin formacions. A més, es vol incorporar una zona de degustació de productes al mig del mercat, entre altres espais. «Serà un mercat molt nou amb tecnologia puntera», assenyala.

Pel que fa als horaris, també es preveu que estigui a disposició del públic més temps. Si ara només està obert als matins de 8 a 14 h, el nou mercat preveu un horari d’obertura més ampli que inclogui les tardes. «Pensem que això crearà llocs de treball», assegura la regidora.

L’Ajuntament de Lloret de Mar preveu licitar «aviat» la redacció del projecte bàsic i executiu per poder començar les obres el 2023. El Mercat Municipal de Lloret de Mar està situat al centre de la població, amb dues plantes d’aparcament propi, i molt ben connectat amb els principals eixos comercials i hotelers.