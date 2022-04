L'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, va amenaçar amb una destral a uns joves que, aparentment, volien ocupar casa seva. En un vídeo que circula per les xarxes es pot veure a Balliu, amb la destral a la mà, discutint i fent fora als joves de l'habitatge.

Les imatges mostren a Balliu fent fora a tres joves que li demanen que es calmi."Para tio, ja marxem, però para" diu un dels nois espantat. El president del Consell Comarcal de la Selva segueix amb l'actitud amenaçant i els hi diu "a mi m'han pagat perquè us faci fora". Finalment, es veu a Balliu marxant i els joves corren en direcció contrària.

En declaracions a Diari de Girona, Balliu ha explicat que la Policia Local l'havia alertat de l'ocupació de la vivenda mentre ell es trobava de vacances de Setmana Santa. Inicialment, explica, els ocupes s'haurien mostrat disposats a marxar, però posteriorment haurien allargat l'estada. És per això que, en tornar a Caldes, el diumenge 17 d'abril va demanar a la policia que l'acompanyés a la casa, on es va trobar amb els panys canviats i sense poder-hi entrar, però no hi havia ningú. L'endemà, Dilluns de Pasqua, hi va tornar ell sol i, segons assenyala, es va trobar amb un gos i una dona que va començar a cridar. A partir d'aquí, afirma que van sortir un parell de nois d'uns 25 anys amb pals a les mans i van començar a discutir, de manera que es va produir un forceig. Segons indica, el van arribar a perseguir amb els pals i que el van fer fora de casa. Llavors, nerviós per una "situació molt violenta que no desitjo a ningú", va agafar les eines que portava a la furgoneta i en va treure la destral, que és el primer que va trobar. I aquestes són les imatges que es veuen en el vídeo.

Balliu afirma que va patir per la seva integritat física, i que "en un moment de nervis", es va defensar amb el primer que va trobar a mà. "Si no, m'haurien esbatussat", lamenta. Al final, els ocupes van marxar aquella mateixa tarda. Balliu assegura que en tot moment va actuar a títol particular, com a propietari de l'habitatge, però demana disculpes a qualsevol persona que s'hagi pogut sentir ofesa. "Em van fer fora i em volien agredir. Va ser una situació molt violenta i de molts nervis", assenyala.