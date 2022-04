Aquests dies de Pasqua ha tingut lloc el XIII Torneig de Setmana Santa de Blanes. Organitzat per Basketmon i el Club Bàsquet Blanes, ha resultat esportivament tot un èxit. En dos torns, la competició ha acollit 1.600 jugadors d’almenys 37 clubs procedents de Catalunya i l’Estat espanyol (Cantàbria, Euskadi, Galícia, Madrid, etc). Un torneig d’aquesta envergadura requereix, sense cap mena de dubte, una bona organització. I tant la gent de Basketmon com la gent de l’històric i dinàmic Club Bàsquet Blanes han estat a l’alçada. La part amable i sobretot eficaç del torneig. Una llum.

He seguit el torneig de prop. Sempre m’ha agradat el bàsquet. El vaig practicar (poc), hi varen jugar els meus dos fills i, ara, tres dels meus quatre nets juguen amb el club blanenc. Fer exercici és saludable, tots ho sabeu. Practicar, però, un esport col·lectiu encara ho és més. Els valors de la companyonia, de la generositat, del treball en equip hi surten abastament reforçats: en els entrenaments i en els partits, en les victòries i en les derrotes.

L’altra llum del torneig han estat, sense cap mena de dubte, aquests 1.600 joves esportistes (minis, infantils, cadets i juniors femenins i masculins) que varen omplir bona part de la Setmana Santa la Ciutat Esportiva de Blanes de vitalitat, esforç i alegria.

L’ombra, recurrent i cíclica en aquest tipus de campionats, ha estat la poca repercussió que, a banda de les instal·lacions esportives, ha tingut el torneig per a Blanes com a municipi. Jugadors i famílies estaven allotjats quasi exclusivament a Lloret. Blanes i el seu pavelló no han suposat, per a la majoria d’ells, altra cosa que una mena de suburbi perifèric on els traslladaven amb autocars per jugar els partits i des d’on els retornaven a l’hotel... a Lloret.

Vaig fer una petita enquesta, en acabar l’acte de cloenda entre les diferents delegacions (càntabra, basca, gallega...) que s’acomiadaven a l’esplanada de la Ciutat Esportiva. «¿Estáis contentos de cómo ha ido el torneo?», «Sí, ¡mucho!», «Y Blanes que tal, ¿que os ha parecido?», «Blanes?, de Blanes no hemos visto nada... ¡nada de nada!», «Lo comentábamos en nuestro grupo, volveremos a casa y cuando nos pregunten no sabremos que ni como es, ni qué decir».

Les converses ho expliquen tot. La poca capacitat, implicació i predisposició de l’hostaleria blanenca per acollir els participants del torneig i l’habitual desídia i manca d’imaginació municipal desaprofitant la vinguda (entre jugadors, tècnics i familiars) de més tres mil persones, per promocionar i donar a conèixer totes les altres vessants - turística, gastronòmica, cultural, paisatgística...- que, a banda de l’esportiva, pot oferir Blanes als visitants, han suposat unes lamentables ombres.