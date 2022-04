Mariona Fidalgo (Santa Coloma de Farners, 1991) s’ha format en cuina i pastisseria a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i s’ha especialitzat en xocolata a la Chocolate Academy de Vic. Ha estat aprenent amb xefs com Miquel Guarro o Enric Rovira. Ara, treballa a l’escola de pastisseria de Jordi Bordas a Viladecans, on s’ocupa de l’obrador d’innovació i disseny, des d’on experimenta amb ingredients i tècniques per idear receptes noves de pastisseria més saludable. Aquest febrer, va participar en el concurs MMAPE 2022 per escollir el millor pastisser d’Espanya.

Per què va decidir dedicar-se al món de la pastisseria?

Quan vaig marxar per primer cop de casa, havent de cuinar cada dia, em vaig adonar que m’agradava. Per això vaig estudiar cuina a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i em vaig especialitzar en pastisseria. M’apassiona perquè és més metòdic; tot ha d’estar perfecte, les mesures han de ser exactes. I quan vaig començar a tocar la xocolata, ja va ser un boom.

Quin toc personal creu que té la seva pastisseria?Quan vull fer un producte, sempre intento inspirar-me en records de la meva infància. Vaig fer un individual, per exemple, amb els gustos d’unes postres que sempre mengem amb la meva família el dia de Reis: neules amb nata i xocolata. També faig moltes creacions amb dos ingredients que m’agraden molt, que són maduixa i festucs.Què és el que més l’apassiona d’aquesta professió?La xocolata. I també m’agrada crear pastissos. Quan hem de fer-ne un de nou, primer pensem què volem fer i després mirem d’aconseguir-ho a l’obrador. Comencem amb una idea i acabem amb una de completament diferent.Actualment, treballa a l’escola de pastissera de Jordi Bordas a Viladecans. Per què?

Quan vaig acabar d’estudiar a la Chocolate Academy, vaig començar a ajudar a Pepe Isla a preparar-se el World Chocolate Masters. Ell s’entrenava a l’escola d’en Jordi [guanyador de la Coupe du Monde de Pâtisserie 2011] i, quan vam acabar, em vaig quedar per seguir entrenant i preparar els meus concursos.

Quin tipus de pastisseria es fa a l’escola de Bordas?

Ell s’ha dedicat a disseccionar receptes i a estudiar la funció de cada ingredient segons la seva estructura molecular. Gràcies a això, estem fent una pastisseria més saludable: vegana, sense gluten, sense lactosa i sense sucres refinats que anomenem B·Concept. En ser-hi des del principi, he vist l’evolució i és una passada! Ara prefereixo aquesta pastisseria que la tradicional; es nota molt la diferència, és lleugera i no quedes embafat.

Aquest any, ha estat una dels vuit candidats a guanyar el títol de Millor Pastisser d’Espanya MMAPE 2022. Què significa això per vostè?Doncs molta emoció pel sol fer de ser acceptada. Des que vaig començar, he participat en concursos més petits i feia temps que volia anar a aquest, però alhora em feia por perquè no sabia si seria capaç. Vaig estar un any preparant-lo. En què consistia el concurs exactament?Es feia durant dos dies a l’IFEMA de Madrid: dissabte concursàvem de 8 h del matí a 7 h de la tarda i diumenge, de 8 h i 16 h. Va ser molt dur. Et demanaven que fessis una figura de xocolata, un pastís també de xocolata i amb fruita, una cake de viatge, dos bombons i, d’especialitat espanyola, rosquilles. Havíem de muntar un bufet amb tots els productes i jo em vaig inspirar en el gran menjador de Harry Potter. Vaig fer un mussol de xocolata amb bombons sobre les taules dels alumnes i rosquilles sobre les dels professors. El pastís era el barret seleccionador. Quina considera que va ser la part més difícil?

El més difícil va ser els acabats; no estava contenta amb cap perquè has d’aconseguir que visualment sigui espectacular, però també ha de ser fàcil perquè ho puguis fer sola. Fer una cosa senzilla i que et xoqui a la vista és difícil. Amb els gustos sí que estava molt satisfeta.

Quins objectius es marca de cara al futur?

Vull estar un temps més aquí entrenant, perquè m’agradaria tornar-me a presentar al concurs. Però m’agradaria tornar. A Santa Coloma crec que la pastisseria que faig no tindria sortida. Per això, la meva idea és poder muntar una pastisseria a Girona.