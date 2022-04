El govern municipal de Caldes de Malavella (Selva) ha tancat files aquest dilluns amb l'alcalde després del vídeo viral en què intentava fer fora uns ocupes de casa seva amb una destral. El portaveu de Junts per Caldes, Sergi Mir, ha remarcat que els regidors de l'equip de govern mantenen el ple suport a Salvador Balliu en una Junta de Portaveus que s'ha fet aquest dilluns al vespre. En ella, els grups a l'oposició han demanat la dimissió de l'alcalde pel vídeo i Balliu ha reiterat que no plegarà. De tota manera, de moment no s'ha oficialitzat aquesta petició i fonts municipals asseguren que l'oposició «s'ho ha de pensar». A la sortida de la Junta de Portaveus, els portaveus dels grups a l'oposició han esquivat els mitjans de comunicació.

La polèmica pel vídeo de l'alcalde de Caldes de Malavella intentant fer fora els ocupes d'una propietat seva amenaçant-los amb una destral encara cueja. Aquest dilluns al vespre l'alcalde ha convocat una Junta de Portaveus per donar les explicacions pertinents a tots els regidors de l'oposició. A la sortida, el portaveu de l'equip de govern local, Sergi Mir, ha destacat que Salvador Balliu ha respost a tots els dubtes que li han plantejat els regidors. Mir ha recordat que l'alcalde «es va trobar sobrepassat» i ha tornat a demanar disculpes pel seu comportament. En la trobada, que ha durat una hora aproximadament, els grups a l'oposició (ERC, Som Caldes i En Comú Podem) han reiterat la seva petició perquè l'alcalde dimitís després del seu comportament. Malgrat tot, el portaveu del govern ha anunciat que encara no han oficialitzat aquesta petició de dimissió. Mir ha avançat que els portaveus han assegurat que «a hores d'ara no sabien» si continuarien endavant o no amb aquesta petició després d'analitzar totes les respostes que ha donat Balliu aquest dilluns al vespre. «Tot el suport» dels regidors del govern Per altra banda, el govern local ha retret a l'oposició que hagués demanat la dimissió de Balliu «en calent» aquest mateix diumenge a través d'un comunicat de premsa. Sergi Mir ha lamentat que la resta de formacions no s'haguessin esperat a «escoltar» les respostes de Balliu. El que sí que ha expressat el portaveu del govern és que els regidors de les formacions de Junts per Caldes i PSC (que formen el govern municipal) és que Balliu compta amb «tot el seu suport». «És un bon alcalde que s'ha trobat amb un problema personal», ha afegit Mir. En paral·lel, el govern local ha posat de manifest que el vídeo posa de manifest que «tenim un problema molt greu amb les ocupacions delinqüencials». Segons Sergi Mir, el municipi i la comarca de la Selva fa anys que pateix una onada d'ocupacions en cases, sobretot en urbanitzacions apartades, que posteriorment es fan servir per a usos delictius com ara plantacions de marihuana. Ocupació durant la Setmana Santa El polèmic vídeo que s'ha viralitzat aquest cap de setmana és una gravació del Dilluns de Pasqua. En el vídeo es veu com Salvador Balliu amenaça a tres ocupes perquè marxin d'una casa que era propietat seva amb una destral. Amb l'eina a la mà, els exigeix que marxin abans de les dues. Un dels ocupes porta un pal a la mà. L'alcalde de Caldes de Malavella va explicar a l'ACN que havia anat a casa seva perquè pensava que els ocupes ja havien marxat, però quan va ser a dins se'ls va trobar. Els dos homes i la dona el van increpar amb pals i el van fer fora «a empentes i cops». L'alcalde va intentar defensar-se amb el que tenia més a mà, una destral. L'alcalde de Caldes de Malavella amenaça uns ocupes amb una destral Enquesta: Et sembla correcta l'actuació de Salvador Balliu que va amenaçar uns ocupes amb una destral?