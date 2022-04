Blanes recuperarà l'únic caixer automàtic del barri d’Els Pavos-Quatre Vents. Ubicat a l’Avinguda dels Pavos, el caixer es va retirar a principis d’any i al març es va informar des de l’entitat bancària que es tornaria a posar en marxa. Majoritàriament, era utilitzat tant pels veïns del barri d’Els Pavos-Quatre Vents i Mas Borell. Avui al matí la direcció de Banca Institucions de CaixaBank ha informat a l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, de la reincorporació de l'aparell. Pròximament, ho comunicarà també a l’Associació de Veïns de Quatre Vents.

Després d’haver trobat una ubicació alternativa i les oportunes gestions amb el propietari, Blanes recuperarà el caixer automàtic en el nou emplaçament, situat molt a prop de l’anterior. Més concretament, al costat de la popular llibreria i floristeria del barri, ‘Papereria Laia’, a l’altre costat de la vorera on estava anteriorment.

Des de l’entitat bancària no s’ha pogut concretar quan podrà ser operatiu el nou caixer, tot i que s’ha assegurat que els tràmits s’estan accelerant amb la major celeritat possible perquè ben aviat pugui ser una realitat. Això podria significar que durant el proper mes de maig estigui en marxa.

Reunions de l’Ajuntament amb CaixaBank per accelerar el procés

Un dels temes de rerefons d’aquests darrers mesos que preocupa a la ciutadania en general, però en especial a la gent gran, és el tancament progressiu d’oficines bancàries i caixers automàtics. Això deixa sense la possibilitat de poder retirar diners en efectiu sobretot als qui no disposen o no confien en els mitjans electrònics al seu abast per fer pagaments i transaccions comercials.

A Blanes s’ha notat especialment als barris allunyats del centre, amb el conseqüent problema que suposa haver-se de traslladar al nucli històric, on encara romanen obertes sengles oficines i caixers automàtics. Per poder combatre aquest progressiu tancament de serveis a la ciutadania, l’alcalde de Blanes ha estat mantenint diversos contactes amb el representant d’una de les entitats bancàries que compta amb més clients, arribant finalment a diversos compromisos, entre ells poder recuperar el caixer automàtic de l’Avinguda d’Els Pavos.