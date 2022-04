La Fira de Pagès i Artesania de Maçanet de la Selva celebra trenta edicions aquest cap de setmana. Després d’una festa adaptada a les mesures per a la contenció de la covid-19, el poble es torna a transformar en un espai on la pagesia i l’artesania mostren la seva cara més propera i familiar. La fira ha anat evolucionant al llarg dels anys fins a arribar a consolidar-se com a una cita referent a la comarca i sempre amb el mateix objectiu: festejar la vida de pagès que tan important ha sigut a la vida de Maçanet. La fira inclou les tradicions més consolidades com són les demostracions d’oficis, les animacions itinerants, les exposicions a Can Trinxeria i els tallers infantils, i també novetat com un espai amb foodtrucks a la Pista Jardí. El 30 d’abril també se celebrarà l’acte institucional de la Medalla de la Vila, i dilluns, 2 de maig, amb el festiu local de la Festa del Roser, s’homenatjarà la vellesa.