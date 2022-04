El doble crim de Lloret de Mar segueix portant controvèrsia. El fill de la família, Fedor és taxatiu i assegura: "el meu pare no és un assassí". Ho fa en una notícia del Daily Mail (Mail online) on també amics del presumpte feminicida defensen a Sergey V.Protosenya.

Per a Fedor, de 22 anys i que el dia dels fets era a Bordeus passant les vacances de Setmana Santa, el seu pare no va poder cometre el doble crim. Explica en el diari britànic que era un home que "estimava la meva mare i sobretot la Maria, la meva germana. Era la seva princesa. Mai podria fer res per fer-los mal. No sé què va passar aquella nit, però sé que el meu pare no els va fer mal”, es lamenta.

En aquesta peça informativa, també declara com va donar l'alerta que alguna cosa li havia passat a la seva família després que dimarts de la setmana passada no hi pogués contactar. Va avisar un amic de la família que viu a Lloret, un constructor que es va trobar Sergey penjat i posteriorment, ja amb la policia, van aparèixer a la casa els cossos de la mare i la filla. Les dues dones van morir després de rebre ganivetades a la jugular i cops de destral al cap.

«Estimava la meva mare i sobretot la Maria, la meva germana. Era la seva princesa. Mai podria fer res per fer-los mal» Fedor - Fill del presumpte assassí de Lloret

Tots els indicis apunten que es tracta d'un doble crim masclista i els Mossos aquesta setmana passada van dir que és la línia de treball però encara hi ha proves per acabar de descartar altres possibilitats: com són les anàlisis de teixits i tòxics i els mòbils i ordinadors de la família, com avançava ahir El País.

Aquest assassinat va commocionar Lloret de Mar. Es va fer un minut de silenci davant l'ajuntament l'endemà de saber-se els fets en contra de la violència masclista. La família passava força desapercebuda a la població, ja que hi solia passar només temporades i segons els veïns de la zona, eren molt discrets. Tot i això, portaven una vida de luxe i una mostra són els vehicles d'alta gamma, diners i joies que van trobar els Mossos el dia dels fets.

Parlen els amics de Sergey

Un amic del milionari rus, Anatoly Timoshenko també remarca al Mail Online que "Sergey no ho va fer. No va matar la seva família. És impossible. No vull parlar del que pot haver passat a casa aquella nit, però sé que en Sergey no és un assassí".

Un altre amic Roman Yuravich també en la mateixa línia assegura que "Era un home feliç. Estimava la seva família. No va matar la seva dona i la seva filla. N'estic segur".

«Era un home feliç. Estimava la seva família. No va matar la seva dona i la seva filla. N'estic segur» Roman Yuravich - Amic del presumpte assassí de Lloret

Cas similar

Dimecres passat, la mateixa hora que la policia trobava tres cadàvers a la casa de la urbanització Els Pinars de Lloret la premsa russa es feia ressò d’un crim molt similar a Moscou.

Havien trobat morts l’exvicepresident del banc Gazprombank, Vladislav Avayev, la seva dona Yelena i la seva filla Maria, de 13 anys. La principal hipòtesi de la policia russa és que Avayev hauria assassinat a trets a la seva família i després s’hauria suïcidat.

Un crim molt gairebé calcat al de Lloret i amb un denominador comú entre els presumptes autors: eren milionaris, havien estat accionistes de Novatek i estaven ben relacionats amb el Kremlin.

El Daily Mail afegeix que el febrer, també es van trobar morts dos alts executius més de Gazprom a Sant Petersburg.

Novatek espera "una investigació imparcial"

Protosenya va ser vicepresident de Novatek i aquesta empresa ha emès un comunicat on destaca que el presumpte homicida de Lloret era: "una persona excepcional, un pare entranyable i un gran professional que va contribuir considerablement a la formació i desenvolupament de l'empresa" També asseguren que " als mitjans de comunicació han sorgit especulacions sobre aquest tema, però estem convençuts que aquestes especulacions no tenen cap relació amb la realitat. Al mateix temps, diuen en la nota que esperen que "les autoritats policials espanyoles facin una investigació exhaustiva i imparcial per determinar què ha passat".