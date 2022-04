Endesa i la Policia Local de Maçanet han detectat que el comptador de la planta potabilitzadora de l’aigua de la urbanització Residencial Park està punxat i hi ha frau elèctric.

L'ajuntament denuncia que el comptador que subministra electricitat a la planta està a nom de l’empresa que subministra l'aigua, Rec Madral.

El frau es va detectar, segons informa el consistori aquesta setmana durant un dels controls habituals que porten a terme Endesa i la Policia Local amb l’objectiu de destapar fraus elèctrics.

Es van trobar, asseguren, amb una doble escomesa al comptador que alimenta la planta potabilitzadora de l’aigua d'aquesta gran urbanització de Maçanet. En un comunicat, es detalla que els tècnics de l’empresa van detectar una connexió il·legal en aquest comptador.

Arran dels fets, els tècnics d’Endesa un cop detectat el frau que creava "un risc evident per les persones", van procedir a desconnectar aquesta doble escomesa ja que la instal·lació no disposava de cap mecanisme de seguretat en cas de sobrecàrrega o electrocució.

L’Ajuntament informa que està seguint de prop l’evolució d’aquestes actuacions, perquè la planta tracta l’aigua que es "distribueix als domicilis" i davant "el risc que la manca de subministrament" elèctric pugui de retruc deixar inoperativa la planta. El temor del consistori, subratllen, és que l’aigua no pugui ser tractada i es garanteixi la seva potabilitat.

Maçanet és una zona amb problemes pel frau elèctric, ja que hi ha moltes urbanitzacions i algunes cases són ocupades. Fins i tot, n'hi ha on hi ha cultius de marihuana i per alimentar-los, s'hi punxa la llum.