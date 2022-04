A Blanes, 102 persones van donar sang durant la jornada organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST) de Girona a l’Escola Sa Forcanera i a l’Institut Sa Palomera. Del total de donacions, 40 les van fer nous i noves donants. Hi van participar tant alumnes com professors. L’experiència formava part del projecte educatiu Aprèn, Participa i Dona, del BST, amb l’objectiu de difondre el missatge de la donació entre la població més jove i augmentar la conscienciació sobre aquest tema. Als centres escolars, l’alumnat va tractar continguts medico-científics relacionats amb la sang i les seves característiques, i també de comunicació i habilitats socials. Es va fer per poder participar de les jornades atenent els donants i donant suport logístic al BST.