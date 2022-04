L’Ajuntament de Maçanet de la Selva ha denunciat per via judicial l’empresa Rec Madral. L’acusen d’haver punxat el comptador de llum que alimenta la planta potabilitzadora de l’aigua de Maçanet Residencial Parc, que la companyia gestiona des de fa anys. Per la seva banda, Rec Madral admet haver «restablert provisionalment el corrent elèctric», però ho justifica al·legant que li subministren una potència inferior a la contractada. El presumpte frau elèctric es va detectar entre dimecres i ahir, durant un dels controls habituals que porten a terme la companyia elèctrica Endesa Distribución i la Policia Local de Maçanet per destapar fraus elèctrics.

Segons l’Ajuntament, després de detectar una connexió il·legal en aquest comptador titularitat de la companyia d’aigües, els tècnics d’Endesa van procedir a desconnectar la doble escomesa de la xarxa general perquè la instal·lació no disposava de cap mecanisme de seguretat en cas de sobrecàrrega o electrocució. Fonts de Rec Madral van assegurar que dimecres es va «reconnectar a la xarxa», després de detectar que no tenien corrent, «per no perjudicar els abonats». Ho van fer amb un lampista particular perquè, afirmen, la línia que els va facilitar Endesa per resoldre la incidència tècnica «no està en ús». Ara, presentaran una queixa a la companyia elèctrica.

Després de ser desconnectats pels tècnics una primera vegada, «ahir al matí tornaven a punxar la llum», va afirmar l’alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras, que va afegir que després d’aquesta acció l’Ajuntament havia decidit procedir per via judicial i presentar una denúncia contra la companyia Rec Madral amb l’acte dels fets aixecada per la Policia Local. Dels quatre comptadors de la urbanització, només presentava problemes el de la planta ETAP, titularitat de Rec Madral. Aquest és un comptador que té una potència contractada de 10 kW i, segons assegura Rec Madral, només en rep 4 kW «des de fa dos o tres anys». La companyia sosté que no és el primer cop que salta el comptador i perden el servei elèctric, però que fins ara no s’havien adonat que rebien menys potència que la que tenen contractada.

Aquesta és l’última disputa entre l’Ajuntament i Rec Madral relacionada amb aquesta urbanització, on fa anys que els veïns i veïnes -prop de 6.500 persones a l’hivern i gairebé 20.000 a l’estiu- conviuen amb l’aigua bruta que els surt de l’aixeta pels problemes que arrossega la xarxa. Al març, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va reconèixer la titularitat municipal del servei d’aigua de Maçanet Residencial Parc que continua gestionant la companyia d’aigua a l’espera que es resolguin tot els procediments necessaris per fer el canvi.