La Policia Local de Lloret de Mar (Selva) ha desmantellat una plantació de marihuana en un habitatge a la urbanització de la Roca Grossa, que tenia prop d'un miler de plantes. Els agents locals han anat fins al domicili al voltant de les quatre de la matinada d'aquest divendres després que rebessin una trucada dels Bombers per informar d'una fuita d'aigua que tenia una afectació important a la via pública. Una vegada la patrulla va arribar fins a la casa per comprovar l'afectació de la fuita a l'habitatge, van veure que hi havia un cultiu. Arran de la descoberta, la policia ha detingut l'inquilí de la casa com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.