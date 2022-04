Els Jocs Emporion recuperen els orígens aquest 2022 amb la celebració de la vuitena edició, que tindrà lloc del 13 al 15 de maig a la Selva, després de dos anys condicionats per la pandèmia. En total, hi ha programades divuit activitats en quatre municipis: Blanes, Lloret de Mar, Santa Coloma de Farners i Vilobí d’Onyar. L’organització -Diputació, Generalitat, consells esportius i ajuntaments- calcula que hi participaran unes 6.500 persones. «Si bé la majoria tenen un component competitiu, també tenen el propòsit de reforçar valors com el respecte, els comportaments cívics o el treball en equip», va explicar Jordi Masquef, diputat d’Esports de la corporació.

Les activitats inclouen tota mena d’esports (bàsquet, duatló, futbol 7, gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, handbol, hoquei, judo, natació, patinatge artístic i voleibol) i hip-hop, adreçats principalment a nens i nenes, però també actes lúdics per a gent gran. Com a novetats d’enguany, s’ha introduït l’esport adaptat (futbol 5) i també una activitat de futbol net, dins el programa d’inclusió social de la Fundació FC Barcelona, en el qual participen la Diputació de Girona i les altres tres diputacions catalanes. Els actes associats als Jocs Emporion 2022 es tancaran el proper 20 de maig a l’Auditori de Girona, amb la VI Gala Valors en Acció.