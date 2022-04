Un gironí perd la batalla judicial per enterrar a Lloret la seva filla assassinada

La Justícia ha de ser justa, però no sembla que ho estigui sent en el cas de la petita Laia, la nena de 2 anys que va morir agònicament a Saragossa el gener de l’any passat i que porta tot aquest temps en la cambra frigorífica de l’Institut de Medicina Legal d’Aragó. La nova magistrada encarregada de la instrucció acaba d’imposar que sigui enterrada a Saragossa, tal com va demanar la mare acusada d’aquest infanticidi i en contra de la sol·licitud del pare biològic. Aquest home va demanar donar sepultura a la menor a Lloret de Mar, ciutat on resideix ell i la resta de la família paterna.

Als tres mesos del crim, el març del 2021, el pare biològic, que exerceix d’acusació contra Vanesa M. P. i la seva parella actual, Cristian L. V., ja va sol·licitar poder donar etern descans a la seva filla. Fins al punt que l’Audiència Provincial de Saragossa es va pronunciar a favor que la sepultura fos a Saragossa; raonant que l’assumpte estava «en fase d’instrucció» i considerant que «el més adequat, en aquest moment processal, és que el cadàver es trobi al mateix terme municipal que el Jutjat que coneix dels fets». Una manera de procedir que és habitual en els crims en què el cadàver és considerat una prova i que impedeix tant la incineració com un trasllat a un altre lloc per si fos necessari, per exemple, fer una segona autòpsia o prendre mostres d’algun tipus

La instrucció es pot donar per finalitzada perquè ja no s’estan practicant proves ni sol·licitant anàlisis que estiguin relacionats amb la menor, a la qual els forenses van veure un centenar de cops al seu petit cos. No obstant, la jutgessa utilitza aquest argument del tribunal provincial per mantenir que ha de ser enterrada a Saragossa.

Tot això malgrat que Vanesa M. P., que roman en presó provisional, ha sol·licitat ser traslladada a un centre penitenciari de Palma de Mallorca, ciutat on va néixer i on té família. És a dir, la Laia estaria enterrada a la capital aragonesa tenint la seva mare i acusada a 395,91 quilòmetres i el seu pare biològic a 379,6 quilòmetres.

Però la decisió d’inhumar el cos de la nena a Saragossa té una altra derivada difícil d’explicar. Vanesa M. P. va assegurar a la jutgessa que no té diners per poder fer front a les despeses pròpies d’un sepeli, per la qual cosa va sol·licitar a l’Ajuntament de Saragossa que se’n faci càrrec sota l’empara de la beneficència. Situació que el consistori no ha rebutjat, però sí que ha advertit que el protocol marca que, a partir dels cinc anys, el cadàver serà exhumat i que acabarà a la fossa comuna com la resta de captaires o persones que no paguen la taxa de manteniment del seu nínxol.

L’única opció de no acabar d’aquesta manera és que el pare biològic, que des del primer moment s’ha ofert a enterrar-la a Lloret i a assumir totes les despeses que això suposi, sigui qui pagui l’enterrament a Saragossa, ciutat a la que ell s’oposa perquè no hi viu. Si finalment aquesta decisió judicial es duu a terme, la jutgessa es veurà amb un nou problema a tenir en compte en la seva balança de fer Justícia: qui té més dret a assistir a l’enterrament de la Laia, la seva mare i processada o el seu pare amb l’altre nen que va tenir amb la parella de qui es va divorciar? I és que un jutjat de Blanes acaba de retirar la pàtria potestat a la dona i ha acordat una ordre d’allunyament de 500 metres respecte el seu altre fill.

La menor presentava més de 100 lesions La Laia, de 2 anys, va morir el 21 de gener del 2021 després que la seva mare i la seva parella demanessin ajuda a uns veïns perquè estava inconscient. Van dir que havia caigut per les escales. La investigació policial va revelar que la nena patia terribles càstigs, que documentaven amb fotos. Una va sorprendre els agents, la menor apareix penjada per la zona superior d’una peça de roba en un clau a la paret i la cara és de por. Els forenses van arribar a comptar més d’un centenar de lesions, així com un consum crònic de drogues.

«No vull que la meva filla estigui sola, vull anar a plorar-la cada dia»

La desesperació ha portat Manel Ardila, el pare de la petita Laia, a trencar el silenci. Explica, entre llàgrimes, que «no volia fer cap circ mediàtic amb la mort de la nena», però necessita enterrar-la a Lloret de Mar, on viu, i no a Saragossa «on la meva petita va viure un infern».

«Vull que la meva filla no estigui sola per més temps, va ser torturada fins a la seva mort, porta des del gener del 2021 en un frigorífic i ara volen que estigui a Saragossa, on no la podré anar a plorar cada dia ni a posar-hi flors», lamenta, tot afegint que tota aquesta situació l’està afectant emocionalment perquè encara no ha pogut fer el dol per la seva filla de només 2 anys.

Per què una assassina té més drets que el pare? Manel Ardila - Pare de la Laia

Reconeix que no entén la crueltat que està vivint. «Em van arrabassar la meva filla quan li vaig demanar el divorci i ella em va denunciar per maltractaments, del que vaig resultar absolt. Em vaig quedar sense la meva filla per sempre i ara la Justícia em castiga amb això quan jo no soc el culpable que estigui morta», afirma, mentre es pregunta: Per què una assassina té més drets que el pare?

També el sorprèn que la jutgessa hagi acordat que la inhumació a Saragossa sigui sufragada per l’ajuntament i que als cinc anys acabi en allò que popularment es coneix com l’ossera. «La meva filla tenia una assegurança de vida, igual que el meu fill Manel de 5 anys, i no ha s’haurien de gastar diners públics per enterrar-la», diu, alhora que afegeix que «res d’això estaria passant si des del primer moment m’haguessin concedit donar-li sepultura a Lloret de Mar». «Com acabarà la meva filla en una fossa comuna? No té cap mena de dignitat? Té un pare, una àvia i un germà que l’estimen i que volen anar a veure-la», afirma amb la veu entretallada perquè està a punt de començar a plorar de manera desconsolada.

Ardila recorda que en un primer moment, quan la seva vida va deixar de tenir sentit després de la mort de la nena, va voler tornar a Toledo, ciutat de la qual és la família materna. «Vaig demanar inicialment enterrar-la allà, on hi ha els meus avis morts, perquè a Lloret no estava bé», afirma, si bé destaca que també va proposar Lloret perquè «va ser el lloc on va néixer la Laia». «Estem aquí vivint i treballant i la volem tenir aquí», sentencia.

«El seu germà Manel em pregunta cada dia per ella, li vaig dir que era al cel i ell només em diu que està cansat que sigui allà, que vol que torni i estigui a casa amb nosaltres. Se’m trenca el cor cada vegada que m’ho diu, vull un dia poder-li dir que és a prop», assevera.