La menor presentava més de 100 lesions

La Laia, de 2 anys, va morir el 21 de gener del 2021 després que la seva mare i la seva parella demanessin ajuda a uns veïns perquè estava inconscient. Van dir que havia caigut per les escales. La investigació policial va revelar que la nena patia terribles càstigs, que documentaven amb fotos. Una va sorprendre els agents, la menor apareix penjada per la zona superior d’una peça de roba en un clau a la paret i la cara és de por. Els forenses van arribar a comptar més d’un centenar de lesions, així com un consum crònic de drogues.