Santa Coloma de Farners recuper a aquest cap de setmana el Mercat de les Herbes de la Ratafia que arriba a la 9a edició. Organitzat per l’Ajuntament de Santa Coloma i la Confraria de la Ratafia, comptarà amb gairebé una cinquantena d’activitats i experiències despertar consciència sobre l’entorn i la necessitat de preservar-lo. L’edició del 2022 recupera la presencialitat després que els dos darrers anys s’han hagut de fer les activitats de manera telemàtica o híbrida, per la pandèmia de la Covid-19.

La programació d’enguany inclou conferències i sortides per compartir el coneixement etnobotànic, tastos i tallers per recuperar remeis i receptes amb plantes oblidades, així com espectacles i concerts per recuperar el carrer i les places després de dues edicions en format reduït. Tot plegat acompanyat del 69è Concurs de Flors, el més antic de Catalunya, que premia l’esforç d’aquelles persones que procuren fer entrar aquesta esplendor primaveral dins les cases i els jardins.