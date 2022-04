Preocupació entre la pagesia de Blanes per l’ampliació de la dessalinitzadora

La Generalitat té previst construir una nova planta dessalinitzadora a Blanes, pressupostada en 244 milions d’euros (amb l’IVA inclòs), per abastir Barcelona i l’àrea metropolitana. L’equipament s’ubicaria al costat de la planta actual, quadruplicant l’extensió que ocupa i carregant-se gran part de la superfície agrícola de la zona. «Arriben diners d’Europa i se’ls han de gastar fent malbé els camps», denuncia Xavier Robert, un pagès membre de l’associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) a qui les obres li engoliran la major part dels terrenys familiars que cultiva des dels 18 anys. En aquesta línia, l’alcalde Blanes, Àngel Canosa, va assegurar que la planta actual mai ha arribat a funcionar al 100% de la seva capacitat.

En concret, està previst que la planta dessalinitzadora Tordera II se situï en el terme municipal de Blanes, als terrenys situats al costat de l’actual Tordera I, entre aquesta i la carretera GI-682, en una parcel·la de 67.100 metres quadrats de superfície. Mentre que la planta actual subministra aigua potable als municipis de la zona costanera de la comarca de la Selva, la nova en portaria a l’àrea metropolitana de Barcelona. «Si Barcelona necessita aigua, que es muntin la dessalinitzadora allà i no destrossin el nostre territori», va denunciar Robert.

L’ampliació, inclosa al Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya redactat per l’Agència Catanada de l’Aigua (ACA), està ara en període d’al·legacions. Un període que l’Ajuntament ha demanat que s’ampliï 30 dies més i finalitzi a mitjans de juny. «Entenem que si el país necessita una planta i ha de ser aquí, s’haurà de fer; però el projecte s’ha d’adaptar per malmetre el mínim l’entorn», va afirmar l’alcalde de Blanes.

La planta, construïda fa gairebé 20 anys i ampliada una primera vegada el 2011, està dins de l’Espai Agrari Baix Tordera. L’alcalde va criticar que l’ACA es va comprometre a fer una sèrie d’inversions al municipi a canvi d’ampliar aquesta planta que mai s’han complert.

40 agricultors afectats

Dels pagesos que cultiven aquesta zona, Robert i un veí perdran la major part dels terrenys si el projecte tira endavant; i més de 40 agricultors quedaran afectats per la construcció de la xarxa de noves canonades que passa pel mig dels camps. «Sembla que per fer aquests plànols busquin una foto amb satèl·lit i ho dibuixin a sobre, sense tenir en compte què hi ha», critica Robert. «Nosaltres no la volem la planta, s’ha de salvar el verd de Blanes i els nostres negocis. Si ens carreguem la pagesia, no tindrem aliments de proximitat; serà tot d’importació».

A l’Ajuntament i als agricultors també els preocupa com la nova planta afectaria el medi ambient. «S’evocarà molta més salmorra al mar i farà pujar la salinitat», va detallar Canosa. Robert va destacar també que a la zona hi ha ocells protegits. Amb tot, dimecres hi ha programada una reunió entre l’Ajuntament de Blanes i els afectats per mirar de definir al·legacions conjuntes al projecte.