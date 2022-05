Un jove resulta ferit greu en una baralla amb matxets a Blanes

El barri de la Plantera de Blanes va viure la nit de dissabte a diumenge una baralla a cops de matxet entre un grup de joves. Un d'ells va resultar ferit de gravetat. De fet, segons confirmen fonts municipals, un agent de la Policia Local li va salvar la vida en practicar-li un torniquet. La maniobra va ser providencial per aturar l’hemorràgia i posteriorment el van traslladar a l’hospital. L'incident es va saldar, com a mínim, amb una persona detinguda. No és la primera vegada que es produeixen incidents i episodis de violència al carrer durant la nit en aquesta zona. Veïns de la Plantera i els Pins porten anys denunciant que la zona d'oci nocturn propera és una font permanent de conflicte.

Fonts municipals van confirmar ahir que l’agent que va practicar el torniquet és la mateixa persona que, també practicant un torniquet a la cama, va salvar a un motorista accidentat el passat 9 d’abril