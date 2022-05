Tossa enllestirà la restauració de l’església Vella aquest maig

Tossa de Mar està a punt d’enllestir les actuacions de restauració a l’església Vella, requerides des del 2020 després que caigués una dovella a conseqüència de l’erosió provocada pel contacte constant amb l’aigua salada derivat de la seva ubicació davant del mar. La consolidació i protecció dels paraments d’aquest monument, construït fa més de 600 anys, va començar el gener del 2021 i s’acabarà a finals d’aquest mes de maig.

La inversió global haurà estat de 250.000 euros, dels quals 96.000 han estan subvencionats pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC). En total, s’hi hauran invertit uns 20.000 euros més del que estava previst en un inici. «És normal perquè és un edifici molt antic i s’han hagut d’afrontar algunes consolidacions que no estaven previstes», va explicar Ramon Gascons, alcalde de Tossa de Mar.

Un cop finalitzada aquesta primera actuació licitada en dues fases, restarà pendent una tercera fase d’obres que permetrà museïtzar l’espai i l’entorn amb la instal·lació de panells informatius i altres elements. Tanmateix, encara no hi ha data prevista d’execució.

La consolidació

Per fer possible aquesta consolidació, hi han intervingut equips tècnics especialistes de prestigi en diferents matèries dels quals destaquen els arquitectes Itziar González, directora d’aquest projecte a Tossa, Joan Claudi Minguell, que va participar en la restauració de la Catedral de Barcelona i Javier Chillida, que va formar part de l’equip que va restaurar el monestir de Santes Creus.

Des d’un inici, ja per fer la diagnosi, es va contactar amb l’arquitecte Itziar González que disposava d’un estudi de conservació i restauració de l’església Vella de Tossa elaborat feia uns quinze anys. «Treballar amb el seu equip ens ha permès iniciar els treballs més ràpids i reduir els costos, perquè ja tenien l’estudi fet», va afirmar Gascons.

Durant aquesta fase, es van detectar diversos problemes que són els que s’han anat afrontant durant aquest any i mig de treballs: esquerdes, descarnament de les parets que donen de cara a llevant o el mal estat dels fonaments per problemes de drenatge. «El més important és que és una actuació reversible que s’anirà degradant per l’acció del mar», va detallar l’alcalde de Tossa, que va afegir que s’ha treballat amb l’objectiu que «el visitant diferenciï clarament les parts originals dels afegits per consolidar-lo». Totes les actuacions s’han fet manualment.

Ara, l’Ajuntament té previst elaborar una Pla d’ús i també un Pla de manteniment per poder preservar les actuacions de consolidació efectuades en aquest monument.