Lloret Turisme ha organitzat aquesta setmana dues jornades de formació dedicades al turisme inclusiu. Una trentena de persones van participar en aquestes sessions que es van dur a terme a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal dimecres i dijous i van incloure ponències tècniques a càrrec de consultors d’empreses com Ilunion, Multisignes o l’Associació Pas a Pas amb taules rodones i testimoniatges personals. A les ponències i tallers hi van participar Raúl Núñez, consultor d’accessibilitat i formació de l’empresa Ilunion del grup ONCE; Anna Maria Martin, directora de projectes d’accessibilitat sensorial a Multisignes; Carlos i Isabel Martínez, professors de llenguatge de signes; la directora de l’entitat local Pas a Pas sobre autisme, Eva Palau; Montse Nualart, tècnica de Turisme Accessible de Consell Comarcal del Baix Empordà; Isabel Godoy, tècnica de Turisme Inclusiu-Senior al Patronat de Turisme Costa Brava Girona i el testimoniatge d’Isaac Padrós de l’Associació Multicapacitats i Cristina Marquès, membre de Lloret Turisme.