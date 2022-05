L’alt-empordanès Lluís Carbó va ser el guanyador del Premi Literari Vila de Lloret en categoria adulta, dotat amb 1.000 euros, amb el treball titulat «Amors demencials». Aquest és el màxim guardó dels Premis Literaris Vila de Lloret que es van lliurar dissabte al vespre al teatre municipal. En l’apartat de poesia el guardó va ser per a Mario Güera pel poema titulat «Trànsit (s)». El Teatre Municipal va acollir aquest dissabte 30 d’abril una nova edició de la Festa de la Cultura Lloretenca. Una edició que va comptar amb un total de 171 treballs participants.

Guardó Sa Gavina

El lloretenc Joan Draper, una persona llargament vinculada a la cultura popular i tradicional de Lloret a través de l’entitat Xino Xano, va ser el guardonat amb el 34è Guardó Sa Gavina. Durant la gala de la Festa de la Cultura també es van fer diversos reconeixements als escriptors lloretencs que han publicat un llibre durant l’any 2021. En el marc de la celebració es va comptar amb les actuacions de les lloretenques Tramma i Ainhoa Sánchez i de la blanenca Berta Gámez, que van amenitzar musicalment la vetllada. També es va comptar amb la participació de l’artista lloretenc Odie. Especialitzat en pintar murals, durant la gala va fer una creació en directe a l’escenari. En concret va pintar el premi que s’entrega a dins de la sorra amb el mar de fons. L’acte va ser presentat per segon any consecutiu pel lloretenc Carles Gilibets, director del festival Som de Mar.

Per a totes les edats

En els premis hi participen joves de totes les edats. De fet, en la categoria de primària de cicle mitjà, en narrativa, la guanyadora va ser Valeria Garcia de l’Escola Pere Torrent pel treball titulat «En Treset i els Dofins», mentre que el premi poesia de primària, cicle mitjà va ser per al poema titulat «L’aventura del dofí» d’Ilona Abakhova de l’Escola Pere Torrent. Dins de la categoria de primària de cicle superior, el premi de narrativa va ser per a Neus Hernàndez del Col·legi Immaculada pel treball titulat «Jo, al mar» i el de poesia en aquesta mateixa categoria se’l va emportar Jana Fornaguera de l’Escola Esteve Carles pel poema titulat «Estimar el mar». En educació secundària de 1r i 2n, el premi en narrativa se’ls va endur Judith Cazalla de l’INS Coll i Rodés pel treball titulat «Un treball inesperat». I el de poesia en aquesta mateixa categoria va ser per a Martina Martínez pel poema «La mort» del Col·legi Immaculada.

Els premis també han premiat d’altres categories com el millor blog de viatges que va ser per a Mireia Tort pel blog «www.elsviatgesdelanora.com». Mentre que el premi al millor post sobre Lloret va ser per a Joaquim Martínez. Finalment, en la categoria de microrelats el premi va ser per la lloretenca Cristina Catalán pel text titulat «Marxem». Pel que fa al treball guanyador en la categoria de contes infantils aquest va ser per a lga Junyent i Laura Ramos amb «La felina marina».