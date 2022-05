Lloret treballa per revocar les sancions interposades pel radar desconnectat

L’Ajuntament de Lloret de Mar té la intenció de revocar les sancions emeses amb retard pel polèmic radar de trànsit -ja desconnectat- ubicat a l’avinguda de Blanes. En xifres, hi ha 5.000 multes que es podrien treure de les gairebé 20.000 interposades. Per fer-ho, el Ple va aprovar ahir mantenir la competència de revocació d’aquestes multes, tot i mantenir delegada la gestió d’aquests aparells al Consell Comarcal de la Selva.

Aquest acord permetria, si finalment la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat resol que es poden retirar les multes, anul·lar les segones i successives sancions per les infraccions captades per aquest radar abans que es notifiqués als infractors la primera multa. El motiu de la voluntat de retirar-les és la impossibilitat de reconduir la conducta que han patit els infractors.

En aquesta línia, el regidor Miguel Ernesto Gracia de Lloret en Comú va acusar el govern de generar «falses expectatives» entre els afectats perquè, segons va afirmar, «molts estan segurs que no hauran de pagar les multes i la comissió encara no ha resolt si és possible o no».

Inactiu des de finals de març

L’aparell es va haver de desconnectar el passat 27 de març, després d’estar menys d’un any en funcionament, a causa de la polèmica que va generar entre els veïns i veïnes que acusaven l’Ajuntament d’haver-lo instal·lat amb «afany recaptatori», com també van fer ahir alguns portaveus dels grups de l’oposició. El regidor de Serveis Jurídics, Jordi Sais, va justificar que no ha estat així perquè «s’han multat 20.000 vehicles d’un total de 4 milions que hi han passat». Un dia abans que el govern local decidís inactivar-lo, els afectats per les multes havien presentat un total de 894 firmes per reclamar solucions.

Una de les principals queixes del radar era que les multes arribaven amb mesos de retard i que molts conductors havien rebut diverses sancions de diferents dies al mateix moment. El Consell Comarcal de la Selva, que és qui gestiona aquestes sancions, alertava que s’havia vist desbordat per l’allau de multes. Aquí és on ara l’Ajuntament vol actuar i eliminar les sancions imposades abans d’haver notificat la primera. I és que diversos conductors al·leguen que no eren conscients de la infracció fins que els van arribar les multes i, per tant, no van ser a temps de corregir la conducta.