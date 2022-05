La 14a edició del Concurs Literari de Narració Curta de Santa Coloma de Farners, organitzat per la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, ha rebut 207 narracions enguany, el rècord de totes les participacions. L’entrega de premis va tenir lloc el passat dimecres 27 d’abril a l’Auditori i es van repartir 600 euros en premis. El premi a millor narració en la categoria d’adults va ser per Sónia Guillén Colomer amb la narració Interrupció. El reconeixament a millor narració local va ser per Gerogina Torra Guixeras amb la narració Turó del vent, 1965. Paral·lelament, hi havia un concurs de categories A, B, C, D i E, adreçat només a alumnes dels centres escolars del municipi on el premi era material escolar.