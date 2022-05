L'Ajuntament d'Arbúcies destina un milió d'euros a la remodelació de l'enllumenat públic on se substituïran els més de 1500 punts de llums actuals per tecnologia LED.

El canvi permetrà eliminar la contaminació lumínica i un estalvi de 77.016 euros anualment.

El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el projecte inicial de remodelació.

L'actuació permetrà, per una banda, millorar les característiques de l’enllumenat municipal, unificant criteris, uniformitat, temperatura de color i aconseguir una il·luminació adequada pel tipus de via i, així, eliminar la contaminació lumínica existent actualment i complir amb la normativa vigent. Per altra banda, remarquen des del govern, permetrà millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat que es traduirà en un estalvi econòmic important, ja que es passarà dels 121.658,90 euros de mitjana de cost de la facturació anual als 44.640 euros.

Segons l’estudi, al municipi hi ha actualment 1.619 punts de llum, dels quals un 71,71 per cent és de vapor de sodi en alta pressió; un 20,88 per cent de vapor de mercuri; un 1,11 per cent d’halogenurs metàl·lics i un 6,30 per cent que ja són de LED. La inversió que suposarà la substitució d’aquests 1.517 punts de llum és de 998.000 euros, que està previst finançar-los a 15 anys, de manera que la inversió es pugui pagar amb l’estalvi econòmic que tindrà el consistori amb la factura energètica.

El regidor d’Urbanisme, Martí Pastells, ha explicat que "aquest projecte ha estat llarg i complex, però ha estat possible gràcies al treball i a la implicació de tècnics, administratius, treballadors i regidors de diverses àrees de l’Ajuntament”. Pastells ha afegit que “aquest projecte és el resultat d’un estudi adequat a les necessitats de la població, que suposarà un salt important pel que fa a l’eficiència energètica, als costos i a la reducció de la contaminació pel que fa a l’empremta de carboni i a la contaminació lumínica”.