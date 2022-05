L'Ajuntament de Blanes invertirà 197.000 euros en la reparació del paviment de 29 carrers.

La nova campanya d'asfaltat consistirà en actuacions puntuals al paviment de diversos trams, a l'espera de portar a terme el pla global d'asfaltat definitiu.

Des de l'Ajuntament han informat que la planificació d'aquesta nova fase "ha requerit un intens i exhaustiu treball previ de preparació del llistat, donant prioritat a les zones que estan més malmeses, amb relació a la planificació que ja es va fer l'any passat".

Per coordinar totes les tasques, s'han fet diverses reunions per racionalitzar tots els esforços.

La Policia Local s'encarregarà de regular les afectacions i talls de trànsit que comportaran els treballs, sobretot pel que fa als vehicles estacionats. Un cop hagin finalitzat, també es repassarà i comprovarà la senyalització horitzontal.

Són un total de 29 actuacions en avingudes i carrers del municipi,. Sumen una superfície de 4.700 metres quadrats, i s'apleguen en 11 zones. La primera en què s'actuarà dijous, als barris de Quatre Vents i Els Pavos. Més concretament, afectaran els carrers Maresma, La Mina, l'Avinguda d'Els Pavos i el Carrer Ardales.

La següent zona serà a El Control-Horta de la Perla, als carrers de la Fe, Anselm Clavé i Sebastià Llorens. La previsió inicial és què s'hi actuï divendres, finalitzant ja aquesta setmana. Dilluns vinent la feina es traslladarà al barri de La Plantera, on s'actuarà durant dos dies als carrers Garbí, Mas Marull, Avinguda d'Extremadura i Mallorca.

A partir de dimecres les previsions són continuar a el barri d'Els Pins, més concretament a l'Avinguda Mediterrani, així com als carrers Josep Maria Poblet i Ignasi Iglesias. Per últim, el divendres de la setmana vinent s'anirà a l'altre extrem del barri per actuar al carrer Pare Claret i al Passeig de S'Abanell.

La segona fase continuarà a partir del dimecres 18 de maig actuant a diversos trams de l'Avinguda de l'Estació i al carrer Mas Vaixeller. Dijous i divendres, 19 i 20 de maig, l'acció es traslladarà a un dels trams del Passeig de la Mestrança i als carrers de Vidal i Barraquer i de Carles Faust. Entrant en la darrera setmana en què s'han planificat les actuacions, hi haurà encara tres zones on s'ha previst treballar.

La primera és la reparació de major envergadura de totes les que s'estaran fent durant aquest mes de maig. Es tracta de l'accés a l'Hospital Comarcal i Cala Bona i la Urbanització de Santa Cristina, on es concentrarà l'acció durant tota una jornada íntegrament. Els dos darrers dies en què està previst seguir treballant en la millora dels paviments s'actuarà principalment en dos sectors situats al nord del municipi.

D'una banda, un tram de l'Avinguda d'Europa, així com el Puig de la Dona i una part del tram asfaltat que condueix al Santuari del Vilar. De l'altra, s'actuarà als carrers de Ca la Guidó, Arboç i Mas Borinot. Val a dir que es tracta d'una previsió establerta a priori, en base a les superfícies on caldrà anar actuant. Com sempre que es treballa a la intempèrie, les condicions meteorològiques poden alterar el calendari en funció de les possibles adaptacions que calgui fer.