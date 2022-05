La Policia Nacional treballa des de primera hora d'aquest dimecres en un operatiu contra les falsificacions a Lloret de Mar. Segons ha pogut saber l'ACN, el dispositiu s'ha coordinat des de Madrid en col·laboració amb la policia judicial de Barcelona i la comissaria de Lloret.

Diversos efectius policials s'han desplegat a la zona i han escorcollat una vintena d'establiments comercials per presumptes delictes contra la propietat intel·lectual per la venda i comercialització de productes falsos. L'operació continua oberta i, de moment, no consten detinguts ni xifres sobre el material comissat.

Aquesta no és la primera operació d'aquest tipus que es fa a Lloret de Mar. Fa un any, la Policia Nacional i l'Agència Tributària hi van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb 16 detinguts per un delicte continuat contra la propietat intel·lectual i amb més de 17.400 productes falsificats, que superaven els 850.000 euros.