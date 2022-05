Blanes va recuperar aquest passat diumenge la celebració del Dia Internacional de la Dansa, que és el 29 d’abril, repetint l’èxit de públic que ja havia registrat els dos primers anys en què es va fer: al 2018 i al 2019. El III Dia Internacional de la Dansa 2022 va estrenar ubicació a la plaça dels Països Catalans. Al llarg de tot el matí i fins al migdia l’escenari de la plaça, situat al costat del mar, va reunir centenars de persones de públic.

Una vegada més, per tercera edició no consecutiva, la suma d’esforços de diversos grups que pertanyen a escoles i entitats van omplir de talent i animació l’escenari de la plaça. L’esdeveniment, igual que en les dues anteriors ocasions, el va organitzar l’Esbart Joaquim Ruyra amb el suport de l’Ajuntament de Blanes, així com de diverses entitats i institucions que van participar-hi. Entre el públic assistent també s’hi comptava el regidor de l’Àrea de Cultura i Festes, Albert Sanz, i el primer tinent d’alcalde, Jordi Urgell.

Lectura Manifest Dia Internacional de la Dansa 2022

La vetllada es va encetar quan el mestre de cerimònies, Quim Rutllant –membre del cos de dansa de l’Esbart Joaquim Ruyra- va llegir el ‘Manifest del Dia Internacional de la Dansa 2022’, més concretament un fragment de l’extens escrit: “Vaig llegir que en una illa del Pacífic, a Tuanaki, els seus habitants no coneixien la guerra, només sabien ballar ! Se la va endur un sisme ja fa molts anys, però ens en queda la seva història, i m’agrada tant que no pararé d’explicar-la. De fet, estic pensant en fer-ne un rap, ja en tinc l’estrofa i la tornada”.

El fragment del manifest, que corresponia a l’autoria del ballarí i mestre de dansa català, Toni Jodar, seguia amb l’esmentada lletra de la cançó rap: “La dansa... és instant, pertinent i fugaç. La dansa... encomana, irradia i contagia. La cansa... són els nostres cossos teixint, connectant. La dansa és un terratrèmol, un voldrà i una aurora boreal. La dansa és vida i un gran NO A LA GUERRA. Visca la Dansa, Visca Tuanaki!”.

Una entitat dansaire d’Ucraïna

Precisament enllaçant amb aquest darrer tram del manifest en què es rebutgen les intervencions bel·licistes per resoldre conflictes, cal dir que diumenge passat la celebració va comptar amb un convidat de darrera hora. Es tractava de l’Associació d’Ucraïnesos de Catalunya, que divendres es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Blanes demanat poder participar en l’esdeveniment per recollir fons econòmics per ajudar als refugiats, així com intervenint amb un grup de dansa amb una coreografia.

L’Esbart Joaquim Ruyra no va dubtar en atendre la petició, reservant d’una banda un espai al recinte on s’havia de celebrar l’esdeveniment perquè s’hi allotgessin representants de l’entitat. De l’altra, van incloure un ball preparat per un grup de joves ballarines de l’Associació d’Ucraïnesos de Catalunya, que van interpretar la peça titulada ‘Abraça’m’, amb una cançó ucraïnesa. A banda d’aquesta entitat i es l’amfitriona, també es va comptar amb els balls de l’Escola de Dansa Daina, Elancé, DanStudio, Escola de Dansa Míriam Beltran, l’Associació de Country Blanes

Al llarg de la vetllada l’escenari de la Plaça dels Països Catalans va anar allotjant els balls i coreografies de les entitats participants. En alguns casos amb dues úniques intervencions, i en d’altres amb fins a quatre o cinc. En el cas de l’entitat amfitriona, l’Esbart Joaquim Ruyra, va iniciar la celebració amb el ‘Ball d’Homenatge’, que interpreta en ocasions destacades, com era aquest el cas.

Sense cap mena de dubte, la vetllada va mantenir entretingut tothom, petits i grans, majoritàriament per la seva vinculació directe amb els joves artistes, però també per qui tenia ganes de passar una estona entretinguda. Per ajudar a suportar millor la calor que feia a estones, l’Esbart Joaquim Ruyra regentava una barra de bar on qui més qui menys va aprofitar per refrescar-se o fins i tot per fer el típic vermut dominical.