Maçanet de la Selva va aprovar ahir definitivament el conveni urbanístic del polígon industrial Puigtió perquè aquest pugui ser recepcionat. Ho va fer durant la sessió extraordinària de Ple municipal que es va celebrar ahir al migdia. A partir d’aquí s’iniciaran els tràmits administratius per encarregar el projecte de les obres necessàries per dotar el polígon de tots els serveis urbanístics per tal de poder recepcionar-lo. Aquest projecte, que oscil·la entorn d’un milió d’euros, anirà a càrrec dels propietaris i promotors del polígon. Segons l’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras: «Amb l’acord solucionem definitivament un assumpte que fa anys que està pendent de resoldre». Els propietaris de Puigtió van signar l’acord el passat 20 d’abril, després d’un any amb negociacions. Serà a partir de l’any 2023, i coincidint amb l’execució de les obres, quan l’Ajuntament girarà les quotes d’urbanització als propietaris del polígon.