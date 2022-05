L’Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm, que gestiona dos centres escolars concertats (la Llar Infantil Les Cent Fonts i el Col·legi Sant Josep), denuncia a través d’un comunicat que el Departament d’Educació no els permet passar el centre a la xarxa pública per «alguns punts de les instal·lacions» com el pati, que el departament consideraria que és massa petit. L’Associació assegura que fa anys que demanen aquest canvi i que, fins ara, han rebut «falses expectatives» per part del Departament que, a més, hauria permès el canvi a una escola amb condicions similars de l’Hospitalet de Llobregat.

Les famílies consideren que, tot i ser un edifici de més de cinquanta anys, s’hi han anat fent manteniments i millores per tal d’assegurar el benestar de l’alumnat. En aquesta línia, remarquen que un dels avenços que s’hi van fer va ser l’ampliació del pati. «Estem d’acord que caldrien més ajustos per a arribar als estàndards actuals, però els avantatges de mantenir aquesta escola en un municipi de muntanya com Sant Hilari Sacalm justifiquen amb escreix les despeses econòmiques que s’hi haurien de destinar», van explicar els representants de l’Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm. I van afegir: «En un entorn rural com aquest, el dret dels nostres infants a una educació de proximitat és cabdal, i l’arrelament de les persones al territori és vital per teixir una societat equilibrada».

S’ha permès a l’Hospitalet

La polèmica s’ha incrementat després de descobrir que el departament ha forçat un canvi en el decret llei per integrar l’escola Acadèmia Cultura de l’Hospitalet de Llobregat a la xarxa pública. «Estem contents que una escola concertada petita de l’Hospitalet trobi una solució de continuïtat, però ens ha sorprès negativament el fet que es faci una modificació del decret llei a la carta. No entenem per què es fa l’esforç per una escola en concret i no per a totes les escoles en una situació semblant», va denunciar l’entitat. «Si la diferència de tractament és perquè l’entorn és diferent, sincerament no ens creiem la teòrica voluntat del Departament de potenciar i millorar la qualitat de l’educació en entorns rurals».

Pel que fa a les mancances dels equipaments del centre escolar de Sant Hilari, l’associació recull en el mateix comunicat que «si la diferència de tractament és perquè el nostre centre té algunes mancances d’infraestructura, entre les quals el pati, no entenem per què una escola de proporcions semblants amb un pati més petit pot tenir viabilitat i la nostra escola no».