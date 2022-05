Denuncien un vigilant de seguretat de l'hospital de Blanes per agredir un usuari

Un usuari de l’hospital de Blanes ha presentat una denúncia contra un vigilant de seguretat del centre sanitari per agressió. Segons exposa en la denúncia, a la qual ha tingut accés aquest diari, el motiu de l’atac ha sigut perquè anava sense mascareta.

L’home, de 78 anys, ha anat a l’hospital aquest matí perquè tenia visita per un tractament del pulmó, ja que pateix un quadre mèdic de problemes cardiorespiratoris. Segons exposa el denunciant, abans d’entrar a l’hospital s'ha tret la mascareta perquè tenia problemes per respirar. Un cop el vestíbul, el vigilant de seguretat l'ha alertat perquè se la posés i, com que no ho ha fet, el guàrdia suposadament l'ha agredit «agafant-lo pel coll, empenyent-lo cap a fora el centre sanitari i causant-li ferides».

Com a conseqüència, ha sigut atès a Urgències per les lesions i ha interposat una denúncia a la Policia Local de Blanes. Paral·lelament, segons fonts dels Mossos confirmades a aquest diari, una patrulla ha anat al centre per mediar entre l'usuari i el vigilant.

Finalment, fonts de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva afirmen que aquest al matí s'ha produït un incident, sense especificar-ne detalls, entre un usuari i un vigilant de seguretat arran de l'incompliment de les normes del centre per part d'aquest usuari. Des de la Corporació s'ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets. També admeten que s'ha interposat una denúncia per totes dues parts i el tema està ara en mans judicials.