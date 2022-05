Recullen un miler de firmes en contra d’un aparcament de camions de Caldes

Un grup de veïns i veïnes de Caldes de Malavella, organitzats sota el nom de Plataforma Caldenca, han recollit al voltant d’un miler de firmes en contra del projecte que preveu construir una àrea d’estacionament per a camions a l’entrada del municipi, al sector del Butà. Denuncien que l’equipament pot comportar problemes associats com un augment notable del trànsit urbà o, fins i tot, atraure la presència de prostitució. Tant el promotor d’aquest aparcament, Jaume Matas, com l’alcalde del municipi, Salvador Balliu, defensen la nova construcció emparant-se en la legalitat de l’obra. I és que el POUM municipal permet que en aquest terreny s’hi faci un pàrquing.

En concret, tal com va detallar el promotor, el projecte preveu disposar d’espai perquè hi pernoctin uns 200 camions, a més de dutxes pels conductors i zona wifi. Pel que fa a bar-restaurant o d’altres serveis, Matas va assegurar que «no n’hi haurà per donar negoci als que ja hi ha a Caldes».

S’hi volien fer termes

Els representants de Plataforma Caldenca es queixen també del canvi de plans que ha sofert aquest terreny en pocs anys. I és que l’Ajuntament va anunciar el 2016 la intenció de construir-hi un centre lúdic termal extern, dos nous balnearis i un complex comercial gràcies a l’aigua termal que brolla sota la parcel·la. Segons l’alcalde de Caldes, Salvador Balliu, aquesta intenció inicial ha quedat estroncada per la impossibilitat de comprar la parcel·la que fins fa poc era propietat de Repsol i que ara ha adquirit la companyia Caldes Truck S.L., propietat de Jaume Matas. «Pensàvem que aquest era un bon lloc per fer-hi termes, però si el preu es dispara buscarem una altra zona», va detallar el batlle, que no descarta recuperar el projecte. «El centre termal el podem fer a un altre lloc perquè tenim l’aigua, que és l’important».

Els principals grups locals a l’oposició tampoc ho veuen amb bons ulls. En la mateixa línia que la plataforma, el portaveu d’ERC a Caldes, Dídac López, va afirmar: «Ens preocupa que pugui tirar endavant i fer efecte crida a negocis que se’n derivin». A més, López es mostrava preocupat sobre com pot afectar aquesta àrea al medi ambient i a la seguretat viària de Caldes. Per la seva banda, el portaveu de Caldes en Comú, José Sánchez, va dir que el seu grup «dona suport al poble» perquè Caldes «continuï sent una vila termal i no una vila terminal». Per últim, Marc Martínez, del grup municipal Som Caldes, va detallar que «no entenem que ara s’hi vulgui desenvolupar aquesta activitat, després que s’hagi reconegut el dret d’aprofitament de l’aigua termal que hi ha sota el terreny al municipi».

Des del consistori es defensa la construcció d’aquesta àrea. Balliu va explicar que «no ho podem aturar perquè l’empresa ha hagut de demanar una sèrie de permisos, però els informes són tots favorables». En la mateixa línia, el promotor va assegurar que «és completament legal i ens ho han aprovat tot». I va afegir: «Quan aquest terreny es va requalificar fa anys com a zona industrial, va estar un any sencer en exposició pública; qui no estava d’acord amb els seus possibles usos, podia presentar al·legacions en aquell moment». Segons va traslladar el batlle, ara falta ultimar detalls perquè es pugui començar l’obra. Un cop s’atorguin els permisos, l’activitat es podrà començar en un mes amb l’espai ja habilitat.

Aigua subterrània termal

Els esdeveniments venen derivats de la descoberta per part de Repsol d’aigua calenta sota aquest terreny i de la posterior declaració l’any 2013, per part de la direcció general de Mines de la Generalitat, d’aigua mineromedicinal. El consistori va passar a ser-ne el gestor i en va demanar l’aprofitament. Un aprofitament que se li va reconèixer definitivament el 2017, després que el Tribunal Suprem desestimés un recurs de l’empresa Vichy Catalan perquè l’Ajuntament no fes ús de l’aigua. Posteriorment, es van fer extraccions periòdiques per determinar la magnitud exacta d’aquest pou i les connexions amb altres explotacions. A aquesta actuació l’Ajuntament hi va destinar 90.000 euros i ara encara està pendent d’unes últimes dades per saber quants litres per segon li permet extreure la concessió d’ús d’aquesta aigua.

En mig de tots aquests esforços per aconseguir disposar d’aquesta aigua, l’Ajuntament va fer una oferta a Repsol, antiga propietària del terreny, per comprar el terreny i destinar-lo a l’espai termal que tenia previst. «Ens demanaven un milió més del que oferíem», va assegurar el batlle, que va assenyalar que com a ens públic no podien negociar «perquè hem d’oferir unpreu que encaixi amb la taxació de la propietat». Aquest terreny ha passat finalment a mans de la companyia Caldes Truck S.L. propietat de Jaume Matas, que és qui està ultimant els permisos per construir-hi l’àrea de pernoctació de camions.