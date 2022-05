L’Ajuntament de Vidreres va aprovar el passat 8 de març de 2022 l’adhesió al programa Entorn Sense Fum de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquest programa contempla els objectius i principis per a la realització d’accions que promoguin la prevenció del tabaquisme entre els infants i joves i, alhora, promou diferents activitats educatives per a diferents col·lectius (famílies, professionals, agents comunitaris, etc.) orientades cap a la prevenció i/o el tractament del tabaquisme.

Ara, l’Ajuntament ha impulsat la senyalització de tots els equipaments municipals. Aprofitant la Setmana Sense Fum, que se celebrarà del 25 al 31 de maig, s’instal·laran en diferents centres i equipaments municipals plaques identificatives (50 x 50 cm) a l’entrada en vertical i a terra. Aquesta última ha estat dissenyada per l’escola Municipal d’Arts Plàstiques de Vidreres.