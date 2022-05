El Cicle de Monòlegs que ha estrenat enguany l'Ajuntament de Blanes va començar aquest passat divendres dia 6 de maig amb Sergio Bezos i el seu espectacle ‘Ha Llegado a tu Ciudad’ i i es tancarà el 27 de maig amb Tian Lara. El protagonista del primer espectacle és un dels col·laboradors del programa de TV ‘La Resistencia’ que ara prova l’aventura de pujar als escenaris de tot el territori amb el seu primer show de Stand Up Comedy. Al llarg de més d’unahora, Sergio Bezos explicarà les seves experiències vitals amb el seu peculiar punt de vista.

Les anècdotes personals de l’humorista es barregen amb la improvisació. Aixo fa de cada espectacle una experiència única. Bezos ha col·laborat en diferents programes com ‘Vodafone Yu’, ‘Gente Viva’ i ‘Phi Beta Lambda’. Actualment és el còmic resident del popular programa ‘La Resistencia’, el late night de David Broncano. Tota una garantia que el bon entreteniment i l’humor de qualitat estan servits.

Sil de Castro; Charlie Pee, Adri Romeo i Ignasi Taltavull; i Tian Lara

El Cicle de Monòlegs continuarà el divendres 13 de maig amb la còmica Sil de Castro i la seva ‘Mazodiva: Mira Mamá, Soy Cabaretera!’, un espectacle d’humor i burlesque que barreja la comèdia en viu a l’estil Stand-Up Comedy amb aquesta variant del cabaret. Actriu, còmica i mestra de cerimònies, Sil de Castro és l’única còmica-cabaretera de l’escenari espanyol, i domina múltiples formats escènics que li donen a la seva actuació un atractiu indiscutible.

El seu humor fresc, descarat i gamberro li confereix també un esperit combatiu des d’un punt de vista declaradament feminista. A través de la interacció constant amb el públic, completat amb el seu domini de l’escenari, fan del seu espectacle una experiència que s’escapa dels esquemes habituals. Tal com ella mateixa proclama: “Dona blanca monologuista cerca públic de ment oberta per a una nit de riures... i el què sorgeixi. Es prega màxima discreció”.

La tercera nit del cicle serà el divendres 20 de maig, en aquesta ocasió amb un tercet d’humoristes de luxe: Charlie Pee, Adri Romeo i Ignasi Taltavull, que presenten el show titulat ‘On és la festa?’. Charlie Pee és una de les pioneres de l’Stand-Up en català, creadora del ‘We Bitches’, el ‘Comedy Gold’ i ‘Roast Battle’. És guionista de ‘La Resistencia’, i format part del programa ‘L’Apocalipsis’ a Catalunya Ràdio.

Per la seva banda, Ignasi Taltavull ha format part de l’equip de guionistes de programes com ‘Crackòvia’, i ha estat sotsdirector d’’Està Passant’, tots dos a TV3. També participa a ‘Estat de Gràcia’ i ‘Vostè Primer’, a Catalunya Ràdio i RAC1, respectivament. Per últim, Adri Romeo és un còmic mallorquí creador del show ‘Vaya Ego’. A ‘On és la Festa?’ els tres humoristes parlaran de les seves vivències després de la pandèmia.

Per últim, el cicle es tancarà el 27 de maig amb Tian Lara i el seu ‘Anti Coach’. Sota la premissa que no hi ha millor antidepressiu que veure a algú molt més perjudicat que un mateix per adonar-te que tampoc estàs tant malament, Tian Lara gaudeix explicant veritats que són incòmodes. Improvisa amb el públic i trenca tasses d’aquelles on hi ha escrites frases ‘motivadores’.

Cites de l’estil de ‘Avui pot ser un gran dia’, que conviden a riure al seu costat de les petites coses de la vida que ens preocupen, quan en realitat no tenen gran importància ben mirades. Hi ha qui l’ha definit com una ‘metralleta d’acudits de munició infinita’, amb una llengua viperina que no entén de regles i que compta amb una legió de fans allí on va.

Cadascun dels quatre espectacles s’ofereix a 10€ l’entrada, si bé hi ha dos tipus d’abonaments. Un per veure’n dos costa 16 €, i l’altra modalitat és per assistir als quatre espectacles, al preu de 30€.