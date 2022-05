Arbúcies es va omplir ahir d’activitats per celebrar la Festa del Roser de Joanet. Durant tot el dia hi va haver parades de flors i plantes, llibres i artesania que van estar amenitzades pel piano d’Anna Fullola. A més, es van celebrar actes com la missa, una cercavila amb Gegants i Capgrossos, espectacle infantil i havaneres.