La Fiscalia ha arxivat la denúncia contra l’exregidor de Riudellots Xevi López per haver-se redireccionat els correus electrònics dels Vigilants Municipals quan era el segon tinent d’alcalde i portava les àrees de Dinamització Econòmica, Indústria i Comerç Local, Comunicació i Noves Tecnologies, Regulació, Règim Intern i Processos Participatius i també era edil col·laborador a l’àrea de Seguretat i Protecció Civil. L’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura (JxCat), va denunciar-lo a Fiscalia l’octubre del 2020 i el regidor va decidir dimitir del càrrec.

La Fiscalia va arxivar el seu cas el 28 de juny de l’any passat i a banda, com explica el mateix regidor i l’alcaldessa, es van encarregar dues auditories per part de l’ajuntament que tampoc han detectat cap tipus de delicte. López lamenta que després de tot aquest temps, l’ajuntament no hagi informat la població de l’arxivament del cas, perquè en canvi, recorda, sí que es va fer quan es van produir els fets. El fiscal no veu que hi hagi un delicte contra el dret a la intimitat i entre altres, en el seu raonament diu que «ni un sol treballador, ciutadà, superior jeràrquic, ningú ha denunciat o explicat que amb el redireccionament del correu s’hagi vist perjudicat i afegeix que tampoc veu cap intenció de perjudicar a ningú amb l’actuació.

"Error" durant la pandèmia

El regidor assegura que tot va ser un «error» i que es va produir durant la pandèmia quan hi havia el confinament domiciliari. Que eren dies en què els Vigilants Municipals eren pocs i els va voler donar un cop de mà en l’organització de les felicitacions a nens del poble i que llavors va configurar el seu correu per tal de rebre els correus per així poder-ho programar-ho ve. L’error, diu l’edil, va ser oblidar-se’n un cop acabada la pandèmia.

A banda de regidor, López és advocat i es dedica al dret administratiu. Arran del ressò mediàtic del seu cas, lamenta que ha hagut de donar moltes explicacions.

Informar el poble

L’alcaldessa per la seva banda explica que un cop notificat que el fiscal havia arxivat definitivament el cas després de rebre la segona auditoria encarregada per l’Ajuntament el què faran és tancar la comissió informativa de seguiment de cas. Que ja n’ha informat a l’oposició i que es farà la setmana que ve. Després es donarà compte al ple i si cal, farà un escrit al poble.

Futur polític?

Pel que fa al seu futur polític, López no es tanca en banda i destaca que potser tornarà a formar part d'una formació política que treballi per Riudellots. De fet, assegura que hi ha persones que se li han acostat per animar-lo a retornar a la política municipal i ell no ho descarta.