Avui, al Passeig Jacint Verdaguer de Lloret de Mar, ha tingut lloc la presentació dels dos autobusos de Moventis-Sarfa vinilats amb la imatge del Festival Som de Mar que té lloc als Jardins de Santa Clotilde del 19 al 26 d’agost.

A l’acte han participat Enric Gimeno, gerent de Moventis Sarfa; l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat; el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg i el regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez.

A la presentació l’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha agraït a Moventis-Sarfa aquesta implicació amb Lloret i ha destacat que “és un nou exemple de col.laboració privada i pública que reforça l’estratègia conjunta de de la destinació ja que fomentem el transport públic per una banda i per l’altre és una promoció del festival cap a un públic potencial”. El Festival Som de Mar es va endegar l’any 2020, any de la pandèmia, i ja s’ha convertit en un festival de referència a la Costa Brava gràcies a la seva cartellera i a la ubicació, als Jardins de Santa Clotilde, que es troben dins de l’Itinerari Europeu de Jardins Històrics del Consell d’Europa. El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg, ha recordat que “Tant la cartellera, com l’entorn, els magnífics jardins de Santa Clotilde, i la oferta gastronòmica que s’ofereix al Village el converteixen en tota una experiència vital, que va més enllà del fet d’assistir a un mer concert”. L’any passat va tenir més de 4.000 espectadors.

Per Enric Gimeno, gerent de Moventis-Sarfa, “A Moventis SARFA sempre estem a disposició per col·laborar amb les entitats gironines per afavorir la promoció turística de la zona, en la nostra tasca de facilitar la connexió de transport entre Barcelona i Lloret, i entre les diferents localitats de Girona- Costa Brava ”.

Dades Moventis-Sarfa

A Catalunya,l’any 2019, va transportar prop de 2,5 milions de viatgers.A més, l’empresa compta amb la certificació APPLUS+ COVID-19 i el segell ICTE Tourism.

Moventis Sarfa, que el 2021 va fer 100 anys des de la seva fundació, forma part de Moventia, en concret de la divisió Moventis, que desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits del transport terrestre: regular, discrecional, bicicleta pública i serveis turístics. Moventia, que té una plantilla de 4.000 treballadors, està altament compromès amb les persones, la societat, el medi ambient i la qualitat dels serveis. Transporta 116 milions de passatgers, compta amb una flota de 1.286 autobusos i autocars, i 27.000 bicicletes amb 2.000 estacions.