El Consell Comarcal de la Selva inverteix 140.000 euros en modernitzar les instal·lacions del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS). Hi haurà una zona de post-operatori, una zona específica per allotjar cadells, trauran la teula de fibrociment i s'aïlla la coberta. Aquest servei ja fa 24 anys que funciona a la comarca. Durant la visita al centre, el Consell Comarcal ha anunciat que el nombre de gats abandonats durant el 2021 ha crescut de forma important, arribant als 120 exemplars. Això es deu al fet que s'han trobat moltes camades de cadells abandonats i amb pocs dies de vida. Per contra, el nombre de gossos abandonats ha baixat respecte l'any anterior i el CAAS n'ha gestionat 407.

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva ha fet balanç aquest dimarts de la seva activitat la llarg del 2021. Si bé en l'últim any s'han abandonat menys gossos (407) que el 2020, el que sí que ha augmentat de forma important és la de gats que s'han acollit en aquestes instal·lacions. Durant el 2021 s'han rebut 120 gats. Des del CAAS asseguren que la majoria d'ells provenen de camades que havien estat abandonades amb pocs dies de vida i també poques possibilitats de sobreviure.

A aquestes xifres de balanç, el centre no inclou el nombre de gats esterilitzats en campanyes de sanejament de les colònies controlades que el CAAS fa en diferents municipis de la comarca. Malgrat tot, en el cas dels gossos acollits, s'han rebut uns 408 animals que s'han retornat als seus propietaris perquè els havien perdut, al marge dels 407 que han estat abandonats. En total el CAAS ha gestionat l'acollida de 815 gossos i 120 gats, 935 animals en total.

Per municipis, Lloret de Mar és la ciutat que acumula més serveis d'acollida al centre. Durant el 2021 s'han recollit 133 gossos i 32 gats. En segon lloc en nombre de serveis hi ha Maçanet de la Selva i Vidreres. Es tracta de dos municipis amb moltes urbanitzacions i això fa que hi hagi més animals abandonats que en d'altres ciutats com ara Blanes, que té un volum de població similar a Lloret.

L'adopció, una prioritat

Durant el 2021 s'ha consolidat l'adopció com a via prioritària per aconseguir un animal de companyia. Es tracta d'un canvi iniciat el 2019 i que el 2020 es va confirmar. Durant el 2021 s'han adoptat 427 animals del CAAS (340 gossos i 87 gats).

Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 91% són adopcions a ciutadans particulars i, la resta, un 9% son mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les que hi ha acords de col·laboració. En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són a particulars i la resta a entitats protectores, especialment l’APAP de Tossa de Mar.

Durant l’any 2021 i 2022, el Consell Comarcal de la Selva està executant una inversió de 140.000 euros en el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva. Aquesta inversió de diners permetrà modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat de vida dels animals residents mitjançant la creació d’una zona de post-operatoris, creació d’una zona específica per allotjar cadells, retirada de la teulada de fibrociment i aïllament de la coberta i millores en la climatització dels espais d’atenció veterinària i d’atenció al públic.

Ara, el centre es prepara per altres reptes de futur en acollida d'animals. A causa de l'augment de retorn de les mascotes perdudes i de les adopcions dels animals abandonats, els gestors del CAAS apunten que en un futur el centre es convertirà en un centre d'acollida temporal. D'aquesta manera, des del centre preveuen que més que animals abandonats hauran d'atendre caos de comís per defunció dels propietaris, per pèrdua de la casa, necessitat de trasllat a l'estranger o la impossibilitat d'atendre els animals per la situació econòmica.