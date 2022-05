L’Ajuntament d’Arbúcies té previst invertir, entre aquest any i el que ve, un total de 100.000 euros per tal de renovar i millorar els diversos parcs infantils que hi ha al municipi. La remodelació d’aquests espais constarà de la reparació o substitució d’algunes peces que es troben en mal estat, així com pavimentar amb conglomerat tou alguns dels parcs.

El regidor de Manteniment Urbà, Àngel Cabrero, ha explicat que està previst començar pels parcs infantils que es troben al Prat Rodó, a la plaça de la Solidaritat i a la Capella de la Pietat. En el cas del Prat Rodó, la remodelació consisteix en la recol·locació dels gronxadors existents, ja que el gronxador niu es col·locarà on hi ha els altres elements infantils i, a l’espai de dalt es dedicarà al workout (treball de carrer) per fer-hi cal·listènia amb una peça que s’instal·larà per practicar-hi exercici físic. A més a més, es millorarà la zona de pícnic substituint les taules que estan més malmeses per unes de noves.

Pel que fa a la plaça de la Solidaritat, el regidor ha explicat que s’hi farà una renovació integral, ja que es posarà una nova taula de ping-pong, es traurà l’actual tobogan i s’hi col·locarà una gran peça modular apte per a totes les edats, així com també es renovarà tot l’espai de gronxadors dedicat als més petits i es retirarà la barana que l’envolta.

I al parc infantil que hi ha a la Capella de la Pietat està previst substituir dues de les tres peces de balanceig que hi ha, ja que els gronxadors que hi ha estan en bon estat i es mantindran.

Cabrero ha assenyalat que durant aquest any i el que ve s’anirà fent la renovació de tots els parcs infantils que hi ha al municipi, que n’hi ha un total de vuit: Prat Rodó, plaça de la Solidaritat, Capella de la Pietat, plaça de Florac, carrer La Selva, placeta de Can Ferragut, plaça de la Pau i el del final del carrer Domènec Refart. A més a més, de totes aquelles peces que es troben en format individual i que també calgui renovar, com pot ser el gronxador del jardí dels Arboços o el que hi ha al principi del carrer de la Farga.