Ahir va deixar de funcionar a Blanes l’únic local extern a centres sanitaris que encara vacunava contra la Convid-19. Es tracta del Local Social de Mas Enlaire, situat a la Plaça 11 de Setembre, que portava més d’un any ininterromput desenvolupant aquesta tasca. La notable millora de la situació epidemiològica a finals del passat mes de febrer ja va propiciar que es reduïssin els dies en què s’administrava el vaccí. Es va passar de fer-se cada dia, de dilluns a divendres, a obrir dos dies per setmana, els dimarts i els dijous. A inicis de maig es va tornar a reduir a un sol dia per setmana, havent-se fet dues jornades: la del dia 3 i la d’ahir, la darrera.

Per immortalitzar el moment, representants dels diferents col·lectius implicats que han fet possible aquest servei van aplegar-se per una fotografia de família. La van encapçalar l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa; el director i adjunta a direcció de l’Equip d’Atenció Sanitària de Blanes, Octavio Flores i Esperanza Lucas; així com algunes de les infermeres i infermers que han format part dels diferents equips de vacunació. També va participar-hi la tinenta d’alcalde de Medi Ambient i Salut, Marina Vall·llosada; el cap i el sots-cap de la Policia Local de Blanes, Joan Garcia i Javier Jarillo, respectivament; així com el cap dels Serveis Municipals, Jordi Moreno. Els qui tampoc no van faltar en un moment tant destacat van ser els representants de l’Associació de Veïns de Mas Enlaire, encapçalada pel seu president, Miguel Gallego, acompanyat de diversos membres de la junta. 194.000 dosis Abans que es desenvolupessin les vacunes contra el coronavirus, i conjuntament amb d’altres locals d’arreu del municipi, aquest mateix espai va allotjar una campanya massiva de vacunació contra la grip l’octubre de l’any 2020. Posteriorment, amb l'inici de la campanya de vacunació, es va tornar a posar en marxa paral·lelament al local de Mas Borinot. Mas Enlaire va quedar reservat a ser una punt de vacunació per la població del municipi, mentre que Mas Borinot era punt de vacunació massiu. El juny del 2021 es va revertir la situació, de manera que el local de Mas Enlaire va passar a ser el punt de vacunació massiu, concentrant-se aquí tots els esforços mentre es tancava el de Mas Borinot. Això vol dir que durant un any i mig han passat per aquest local de Mas Enlaire milers de persones, sumant els dos períodes de vacunació massiva i poblacional. Més concretament, s’han administrat 194.000 dosis. D’aquest total, 188.872 dosis s’han administrat mentre ha estat funcionant com a Punt de Vacunació Massiu, és a dir: des del juny del 2021 fins gairebé a tocar el juny del 2022. Les més de 5.000 dosis restants corresponen a les que s’han injectat des del desembre de gener a juny del 2021, quan aquest local era un Punt de Vacunació Poblacional. A partir de la setmana vinent, la vacunació covid de l’Equip de l’EAP de Blanes continuarà administrant-se al mòdul extern que es va instal·lar fa uns mesos a la zona d’aparcament que hi ha darrera l’ambulatori de La Plantera. La idea és que se segueixin els horaris d’aquestes dues darreres setmanes, és a dir: cada dimarts, des de les 3 del migdia fins les 7 del vespre.