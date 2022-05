L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres l'acusat de perseguir una noia de 21 anys pel carrer la matinada del 28 de juny del 2020 i violar-la en un parc de Lloret de Mar (Selva). La víctima ha explicat al judici que tornava cap a casa després d'estar de festa amb uns amics quan el processat, a qui no coneixia de res, la va abordar fent-li insinuacions sexuals i la va seguir fins al lloc on es va produir l'agressió sexual. La fiscalia demana 9 anys de presó i l'acusació popular, en nom de l'ajuntament, eleva la petició a 12. El processat ha assegurat que van mantenir relacions sexuals consentides: "No hauria deixat el preservatiu allà si l'hagués violat". La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, demana l'absolució.