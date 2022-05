Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre homes d'entre 22 i 29 anys per tenir una plantació de marihuana en una casa al centre d'Amer (Selva). A mitjans d'abril els agents van tenir coneixement d'aquesta plantació i van començar una investigació que es va tancar aquest dimecres 11 de maig amb un escorcoll a la casa en concret. A dins de l'habitatge hi van trobar una plantació al garatge i al soterrani. En aquesta última zona hi havia una separació en quatre habitacions i allà hi havia material necessari per a la producció i creixement de la marihuana. Els Mossos van emportar-se fertilitzants, 88 focus, 96 transformadors, ventiladors, filtres d'aire, assecadors i 58 kg de cabdells de marihuana a punt de vendre i 1.000 testos.

Segons l'Oficina Central d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior, es calcula que la droga que van trobar en aquesta casa estaria valorada en 111.665 euros. La finca tenia la llum punxada i estava directament connectada a la xarxa elèctrica general. Es calcula que haurien defraudat més de 25.000 euros de llum. Durant l'escorcoll van detenir els quatre responsables de la plantació per un delicte contra la salut pública i un altre per frau de fluid elèctric. Els homes, que no tenien antecedents, han passat a disposició judicial aquest dijous i han quedat en llibertat amb càrrecs.